Украина передала США список желаемого оружия

Глава украинского Генштаба рассказал, какое американское оружие хотел бы получить Киев.
По словам Виктора Муженко, соответствующий список уже передан Вашингтону. Речь, в частности, идет о средствах воздушной разведки, противотанковых системах и системах радиоэлектронной борьбы.
При этом начальник Генштаба заявил, что все необходимые переговоры уже проведены. Теперь необходимо дождаться политического решения, передает «112.ua».
Напомним, ранее Пётр Порошенко заявлял, что сенат Конгресса США принял военный бюджет, который предусматривает выделение на оборону и безопасность Украины 500 млн долларов. Однако позднее выяснилось, что размер помощи Киеву ограничится 150 млн долларов. А Порошенко признался, что речи о поставках летального оружия не идет.
При этом начальник Генштаба заявил, что все необходимые переговоры уже проведены. Теперь необходимо дождаться политического решения, передает «112.ua».
Напомним, ранее Пётр Порошенко заявлял, что сенат Конгресса США принял военный бюджет, который предусматривает выделение на оборону и безопасность Украины 500 млн долларов. Однако позднее выяснилось, что размер помощи Киеву ограничится 150 млн долларов. А Порошенко признался, что речи о поставках летального оружия не идет.
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