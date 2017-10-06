Российские компании рекордно запаслись наличными долларами

Российский бизнес закупил рекордное количество наличной иностранной валюты.
Как сообщают «Известия», ссылаясь на материалы Центробанка, объем наличной иностранной валюты в российских банках и прочих секторах на 1 июля составил 59,8 млрд. долларов. При этом на «прочие секторы», куда входят как компании, так и частные лица, приходится 54,5 млрд. долларов. Это рекордное значение за всю историю наблюдений.
По мнению экспертов, спрос на наличную валюту в настоящее время обусловлен страхом перед санкциями.
Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС: «Дело в том, что движения доллара через любые счета могут быть, во-первых, отслежены, а во-вторых, заблокированы. Для кого-то хранение наличности может стать альтернативой отрицательным ставкам в европейских банках. В Европе с 2010 года функционируют не менее 10 взаимных фондов, инвестирующих в наличную валюту».
Также отмечается, что на статистику влияет покупка и вывоз валюты физическими лицами для туристических поездок.
По мнению экспертов, спрос на наличную валюту в настоящее время обусловлен страхом перед санкциями.
Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС: «Дело в том, что движения доллара через любые счета могут быть, во-первых, отслежены, а во-вторых, заблокированы. Для кого-то хранение наличности может стать альтернативой отрицательным ставкам в европейских банках. В Европе с 2010 года функционируют не менее 10 взаимных фондов, инвестирующих в наличную валюту».
Также отмечается, что на статистику влияет покупка и вывоз валюты физическими лицами для туристических поездок.
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