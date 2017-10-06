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    Российские компании рекордно запаслись наличными долларами

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    Российские компании рекордно запаслись наличными долларами

    Российские компании рекордно запаслись наличными долларами

    Российский бизнес закупил рекордное количество наличной иностранной валюты.

    Как сообщают «Известия», ссылаясь на материалы Центробанка, объем наличной иностранной валюты в российских банках и прочих секторах на 1 июля составил 59,8 млрд. долларов. При этом на «прочие секторы», куда входят как компании, так и частные лица, приходится 54,5 млрд. долларов. Это рекордное значение за всю историю наблюдений.

    По мнению экспертов, спрос на наличную валюту в настоящее время обусловлен страхом перед санкциями.

    Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС: «Дело в том, что движения доллара через любые счета могут быть, во-первых, отслежены, а во-вторых, заблокированы. Для кого-то хранение наличности может стать альтернативой отрицательным ставкам в европейских банках. В Европе с 2010 года функционируют не менее 10 взаимных фондов, инвестирующих в наличную валюту».

    Также отмечается, что на статистику влияет покупка и вывоз валюты физическими лицами для туристических поездок.

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