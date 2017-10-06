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    Киев оценил потери при силовом разрешении конфликта в Донбассе

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    Киев оценил потери при силовом разрешении конфликта в Донбассе

    Киев оценил потери при силовом разрешении конфликта в Донбассе

    Глава Генштаба Украины Виктор Муженко оценил возможные потери в случае силового разрешения конфликта в Донбассе.

    По подсчетам Генштаба, за десять дней военных действий Украина потеряет от 10 до 12 тысяч военнослужащих, причем три тысячи из них — убитыми, передает «Украинская правда».

    К тому же, подчеркнул Муженко, при таком подходе будут жертвы и среди мирного населения. По его словам, на 2,3 тысячи военных погибнут десять тысяч мирных жителей. Такие данные Генштаб получил в ходе учений с применением специальных методик.

    Муженко добавил, что ВСУ располагают необходимым вооружением и системой управления для подобного сценария, однако само украинское общество к этому вряд ли готово.

    Напомним, Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР в апреле 2014 года. За это время, по подсчетам ООН, уже погибли более 10 тысяч человек.

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