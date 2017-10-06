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    Россельхознадзор заподозрил Белоруссию в реэкспорте турецких помидоров. Белоруссия, Россельхознадзор, еда, продукты, торговля, экспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссельхознадзор заподозрил Белоруссию в реэкспорте турецких помидоров

    Россельхознадзор заподозрил Белоруссию в реэкспорте турецких помидоров

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    Россельхознадзор заподозрил Белоруссию в реэкспорте турецких помидоров

    Россельхознадзор заподозрил Белоруссию в реэкспорте турецких помидоров

    Россельхознадзор заподозрил Белоруссию в реэкспорте турецких помидоров

      Рост поставок помидоров из Белоруссии вызвал беспокойство в Россельхознадзоре. Есть подозрения, что овощи турецкие.

      Ведомство обратило внимание, что Белоруссия экспортировала в нашу страну на 2 тысячи тонн томатов больше, чем заявила. Одновременно в этом году из Турции в Белоруссию приехало помидоров в 3,5 раза больше, чем в 2015-м.

      В самой Белоруссии это совпадение объясняют спросом у себя в стране, мол, турецкие помидоры дешевле местных. А в прошлом году у российской Генпрокуратуры появились вопросы к белорусским яблокам. Оказалось, что в Россию их поставили в 5 раз больше, чем собрали.

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