Россельхознадзор заподозрил Белоруссию в реэкспорте турецких помидоров

Рост поставок помидоров из Белоруссии вызвал беспокойство в Россельхознадзоре. Есть подозрения, что овощи турецкие.
Ведомство обратило внимание, что Белоруссия экспортировала в нашу страну на 2 тысячи тонн томатов больше, чем заявила. Одновременно в этом году из Турции в Белоруссию приехало помидоров в 3,5 раза больше, чем в 2015-м.
В самой Белоруссии это совпадение объясняют спросом у себя в стране, мол, турецкие помидоры дешевле местных. А в прошлом году у российской Генпрокуратуры появились вопросы к белорусским яблокам. Оказалось, что в Россию их поставили в 5 раз больше, чем собрали.
В самой Белоруссии это совпадение объясняют спросом у себя в стране, мол, турецкие помидоры дешевле местных. А в прошлом году у российской Генпрокуратуры появились вопросы к белорусским яблокам. Оказалось, что в Россию их поставили в 5 раз больше, чем собрали.
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