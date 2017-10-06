Дело о возведенном за счет бюджета доме липецкого чиновника дошло до суда

Суд Липецкой области начал рассмотрение довольно необычного дела. Бывший районный глава отстаивает свое право на дом, который построили на бюджетные деньги. 13 лет назад чиновник сам выделил под него престижный земельный участок и получил коттедж в свое распоряжение. Вот только прокуратура с этим решением не согласилась.
В администрация Добровского района в разгар рабочего дня кабинеты начальников закрыты. Секретарь пытается выяснить, куда делось все руководство. Местные жители жалуются на неуловимость чиновников, насущные проблемы решать невозможно. Люди говорят, что привилегированные условия местные начальники создали для бывшего главы района Глазунова, выделив ему муниципальный дом площадью 300 квадратных метров. Селяне уже давно просят передать особняк под детский сад или дом творчества, возмущены бездействием чиновников и нерасторопностью правоохранительных органов.
Мария Лазукина, жительница Добровского района: «Растаскивается, разворовывается все. Просто так ничего не бывает. Если коррупция была, то она есть везде, а как с ней борются, это второй вопрос».
После вышедшего на НТВ репортажа о том, как экс-глава Добровского района Глазунов пытается присвоить себе дом, построенный на бюджетные деньги, прокуратура потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности виновных, допустивших незаконное проживание высокопоставленного чиновника в муниципальном жилье. Ключей от элитного жилфонда в администрации нет, выселять своего бывшего руководителя из особняка подчиненные не спешат.
Алексей Сутормин, начальник отдела правовой работы администрации Добровского района: «Мы по этому поводу никаких комментариев пока давать не будем».
Скандал с особняком разразился, когда жители узнали, что районный глава получил его как нуждающийся, вне очереди, несмотря на то, что у него в собственности был двухэтажный дом и квартира. Глазунов несколько раз пытался приватизировать служебное жилье.
Прокуратура сейчас выясняет, законно ли особняк подключен к электросетям. Установлено, что Глазунов, проживая в служебном доме, ни разу не платил за электроэнергию.
Глазунов утверждает, что в муниципальное жилье вложил 3 миллиона 750 тысяч рублей личных средств, собирал чеки за каждый гвоздик. Почему в квитанциях покупателем значится ЖКХ «Добровское», он объяснить не смог, настаивая, земля под домом принадлежит ему.
Как выяснила корреспондент НТВ Ольга Чернова, все обвинения жителей в том, что он завладел участком на берегу реки мошенническим путем, Глазунов отрицает. Иск о его выселении, который на следующей неделе рассмотрит Липецкий районный суд, считает незаконным, заявляя, что в борьбе за казенное имущество дойдет до Верховного суда.
Мария Лазукина, жительница Добровского района: «Растаскивается, разворовывается все. Просто так ничего не бывает. Если коррупция была, то она есть везде, а как с ней борются, это второй вопрос».
После вышедшего на НТВ репортажа о том, как экс-глава Добровского района Глазунов пытается присвоить себе дом, построенный на бюджетные деньги, прокуратура потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности виновных, допустивших незаконное проживание высокопоставленного чиновника в муниципальном жилье. Ключей от элитного жилфонда в администрации нет, выселять своего бывшего руководителя из особняка подчиненные не спешат.
Алексей Сутормин, начальник отдела правовой работы администрации Добровского района: «Мы по этому поводу никаких комментариев пока давать не будем».
Скандал с особняком разразился, когда жители узнали, что районный глава получил его как нуждающийся, вне очереди, несмотря на то, что у него в собственности был двухэтажный дом и квартира. Глазунов несколько раз пытался приватизировать служебное жилье.
Прокуратура сейчас выясняет, законно ли особняк подключен к электросетям. Установлено, что Глазунов, проживая в служебном доме, ни разу не платил за электроэнергию.
Глазунов утверждает, что в муниципальное жилье вложил 3 миллиона 750 тысяч рублей личных средств, собирал чеки за каждый гвоздик. Почему в квитанциях покупателем значится ЖКХ «Добровское», он объяснить не смог, настаивая, земля под домом принадлежит ему.
Как выяснила корреспондент НТВ Ольга Чернова, все обвинения жителей в том, что он завладел участком на берегу реки мошенническим путем, Глазунов отрицает. Иск о его выселении, который на следующей неделе рассмотрит Липецкий районный суд, считает незаконным, заявляя, что в борьбе за казенное имущество дойдет до Верховного суда.
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