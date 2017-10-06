СК возбудил уголовные дела после обстрелов ВСУ гражданских объектов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел по по фактам обстрелов украинскими военными гражданских объектов в Донбассе.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, возбуждено четыре уголовных дела по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».
По версии следствия, с 15 по 18 сентября текущего года ВСУ и Национальная гвардия Украины в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры из тяжелых видов вооружения в поселке Трудовское и в Донецке. В результате четверо мирных жителей получили ранения.
Представитель СК подчеркнула, что «мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования».
Напомним, с началом учебного года в Донбассе было объявлено «школьное» перемирие. Договоренность о новом прекращении огня была достигнута на переговорах в Минске. Перемирие вступило в силу с полуночи 25 августа. Однако украинские силовики периодически нарушают режим прекращения огня.
По версии следствия, с 15 по 18 сентября текущего года ВСУ и Национальная гвардия Украины в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры из тяжелых видов вооружения в поселке Трудовское и в Донецке. В результате четверо мирных жителей получили ранения.
Представитель СК подчеркнула, что «мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования».
Напомним, с началом учебного года в Донбассе было объявлено «школьное» перемирие. Договоренность о новом прекращении огня была достигнута на переговорах в Минске. Перемирие вступило в силу с полуночи 25 августа. Однако украинские силовики периодически нарушают режим прекращения огня.
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