Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара
    «Извиняться не заставляли»: Немышев вернулся в Москву и рассказал о допросе в Киеве. Киев, НТВ, Украина, журналистика, задержание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Извиняться не заставляли»: Немышев вернулся в Москву и рассказал о допросе в Киеве

    «Извиняться не заставляли»: Немышев вернулся в Москву и рассказал о допросе в Киеве

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    «Извиняться не заставляли»: Немышев вернулся в Москву и рассказал о допросе в Киеве

    «Извиняться не заставляли»: Немышев вернулся в Москву и рассказал о допросе в Киеве

    «Извиняться не заставляли»: Немышев вернулся в Москву и рассказал о допросе в Киеве

      Корреспондент НТВ Вячеслав Немышев, накануне высланный с территории Украины, вернулся в Москву.

      Репортера программы программы «Центральное телевидение» в среду задержали в Киеве во время съемки сюжета, полиция передала журналиста Службе безопасности Украины. После допроса, который продолжался несколько часов, Немышева выдворили с Украины.

      Вячеслав Немышев, корреспондент НТВ: «Никто не приставал, никто меня не заставлял говорить что-то против России или, наоборот, извинятся. Они спрашивали о том, какие репортажи я снимал, о чем они были. Тут же в Сети нашли примеры. Детей я снимал в Донецке, это был репортаж о мальчишках-бомбистах».

      Как накануне сообщил пресс-центр СБУ, «из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины, после проведения соответствующих процессуальных действий Немышев принудительно возвращен в РФ». В течение 3 лет журналисту закрыли въезд на Украину. После высылки репортера НТВ российский МИД призвал международные структуры, в том числе ОБСЕ, дать принципиальную оценку действиям киевских властей.

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