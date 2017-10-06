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    Минобороны: более 91% территории Сирии освобождено от террористов

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    • Фото: Reuters © 2017, Erik de Castro
    Минобороны: более 91% территории Сирии освобождено от террористов

    Минобороны: более 91% территории Сирии освобождено от террористов

    Минобороны: более 91% территории Сирии освобождено от террористов
  • Фото: Reuters © 2017, Erik de Castro

    • В российском Министерстве обороны сообщили, что от террористов «Исламского государства» освобождено уже более 91% территории САР.

    Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор «С момента вступления 30 сентября 2015 в борьбу с ИГИЛ российских ВКС сегодня подконтрольная „Исламскому государству“ территория сократилась до менее, чем 10%».

    Так представитель Минобороны отреагировал на публикацию американского журналиста Майкла Бома, написавшего о том, что «90% территории Сирии и Ирака освобождены от ИГИЛ коалицией во главе с США», пишет «Интерфакс».

    Игорь Конашенков: «Вся военная стратегия США тогда заключалась в созерцании наступления халифата, вооружении головорезов под видом помощи сирийской оппозиции и подсчетах количества дней до свержения законной власти в Сирии. На освобожденной от ИГИЛ территории Сирии нет никаких следов американского присутствия, а восстановлением мирной жизни и оказанием помощи сирийцам занимаются офицеры российского Центра примирения враждующих сторон».

    В Минобороны также сообщили, что за неделю ВКС РФ совершили около 500 боевых вылетов, уничтожили почти 1,4 тысячи объектов террористов.

    Напомним, накануне 10 крылатых ракет «Калибр» по позициям и объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор выпустили из-под воды российские подлодки «Великий Новгород» и «Колпино».

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