СК РФ возбудил уголовное дело в связи с пожаром на нижегородской нефтебазе

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
По последним данным, в огне погибли 4 человека. Это рабочие, которые готовили к ремонту один из резервуаров. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности. В топливном баке воспламенились пары бензина, после чего произошел взрыв.
Огонь охватил площадь не менее 900 квадратных метров. Для тушения пожара использовали специальную пену. В операции задействовали больше 200 человек личного состава и 50 единиц техники.
По последним данным, в огне погибли 4 человека. Это рабочие, которые готовили к ремонту один из резервуаров. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности. В топливном баке воспламенились пары бензина, после чего произошел взрыв.
Огонь охватил площадь не менее 900 квадратных метров. Для тушения пожара использовали специальную пену. В операции задействовали больше 200 человек личного состава и 50 единиц техники.
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