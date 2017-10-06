Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
    СК РФ возбудил уголовное дело в связи с пожаром на нижегородской нефтебазе. Нижегородская область, взрывы, заводы и фабрики, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК РФ возбудил уголовное дело в связи с пожаром на нижегородской нефтебазе

    СК РФ возбудил уголовное дело в связи с пожаром на нижегородской нефтебазе

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    СК РФ возбудил уголовное дело в связи с пожаром на нижегородской нефтебазе

    СК РФ возбудил уголовное дело в связи с пожаром на нижегородской нефтебазе

    СК РФ возбудил уголовное дело в связи с пожаром на нижегородской нефтебазе

      Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе.

      Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

      По последним данным, в огне погибли 4 человека. Это рабочие, которые готовили к ремонту один из резервуаров. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности. В топливном баке воспламенились пары бензина, после чего произошел взрыв.

      Огонь охватил площадь не менее 900 квадратных метров. Для тушения пожара использовали специальную пену. В операции задействовали больше 200 человек личного состава и 50 единиц техники.

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