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    Под Владимиром легковушка столкнулась с грузовиком, обе машины сгорели

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    • Фото: УМВД России по Владимирской области
    Под Владимиром легковушка столкнулась с грузовиком, обе машины сгорели

    Под Владимиром легковушка столкнулась с грузовиком, обе машины сгорели

    Под Владимиром легковушка столкнулась с грузовиком, обе машины сгорели
  • Фото: УМВД России по Владимирской области

    • Жертвами огненного ДТП в Александровском районе Владимирской области стали трое взрослых и ребенок.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области: «ДТП произошло около 00:00 на участке автодороги М-8 около деревни Тириброво в Александровском районе. По предварительной информации, легковой автомобиль „ВАЗ-2115“ выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем „Тонар“. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств».

    В МЧС
    сообщили, что после тушения возгорания в салоне легкового автомобиля были обнаружены тела троих взрослых и ребенка, предположительно 5–6 лет. Водитель грузовика остался жив. Грузовик частично выгорел.

    Следователи и сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

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