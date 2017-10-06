Под Владимиром легковушка столкнулась с грузовиком, обе машины сгорели

: «ДТП произошло около 00:00 на участке автодороги М-8 около деревни Тириброво в Александровском районе. По предварительной информации, легковой автомобиль „ВАЗ-2115“ выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем „Тонар“. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств».сообщили, что после тушения возгорания в салоне легкового автомобиля были обнаружены тела троих взрослых и ребенка, предположительно 5–6 лет. Водитель грузовика остался жив. Грузовик частично выгорел.Следователи и сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.