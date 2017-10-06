На Сахалине наказали сотрудника суда, по ошибке выдавшего телефон убийцы родителям жертвы

В суде
Южно-Сахалинска завершилась служебная проверка в отношении сотрудника, случайно выдавшего телефон и вещи убийцы родителям жертвы преступления.
Сообщение пресс-службы суда Южно-Сахалинска: «В Южно-Сахалинском городском суде окончена служебная проверка по установлению причин неправильного исполнения приговора по уголовному делу. По результатам проверки за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей лицо, ответственное за выдачу вещественных доказательств, привлечено к дисциплинарной ответственности».
В сентябре стало известно, что родители убитого в октябре 2016 года Максима Юрченко получили в суде Южно-Сахалинска вещи и телефон, как они предполагали, своего погибшего сына. Но по ошибке сотрудника суда им выдали вещи убийцы — Александра Васильева — приговоренного к 11,5 годам лишения свободы.
Из сохранившейся в телефоне переписки родители узнали, что к убийству Максима могут быть причастны еще два человека. В Следственном комитете начали служебную проверку, ход которой центральному аппарату ведомства поручил проконтролировать глава СК России Александр Бастрыкин.
В Следственном комитете не исключают, что по итогам проверки уголовное дело может быть отправлено на пересмотр.
В сентябре стало известно, что родители убитого в октябре 2016 года Максима Юрченко получили в суде Южно-Сахалинска вещи и телефон, как они предполагали, своего погибшего сына. Но по ошибке сотрудника суда им выдали вещи убийцы — Александра Васильева — приговоренного к 11,5 годам лишения свободы.
Из сохранившейся в телефоне переписки родители узнали, что к убийству Максима могут быть причастны еще два человека. В Следственном комитете начали служебную проверку, ход которой центральному аппарату ведомства поручил проконтролировать глава СК России Александр Бастрыкин.
В Следственном комитете не исключают, что по итогам проверки уголовное дело может быть отправлено на пересмотр.
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