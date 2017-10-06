Казначей Ватикана предстал перед судом Мельбурна по обвинениям в педофилии

В Мельбурне состоялось административное заседание суда по делу кардинала
Римско-католической церкви Джорджа Пелла, обвиняемого в преступлениях сексуального характера.
В Мельбурне прошло второе административное заседание по суда по делу казначея Ватикана Джорджа Пелла, бывшего в прошлом архиепископом Мельбурна и Сиднея. 76-летнего кардинала обвиняют в сексуальных домогательствах к детям.
Состоявшееся в пятницу в Мельбурне заседание прошло в закрытом режиме. Оно продлилось около 20 минут. Суд постановил провести в марте будущего года серию предварительных слушаний, на которые будут приглашены около 50 свидетелей.
Джордж Пелл стал главой секретариата по делам экономики Святого престола и переехал в Ватикан в 2014 году. А в 2016 году Австралийская комиссия по расследованию случаев педофилии среди католического духовенства вызвала Пелла в качестве свидетеля, однако он не смог приехать, сославшись на проблемы со здоровьем.
В июне этого года Пеллу выдвинули обвинения в педофилии. Один из высших иерархов Римско-католической церкви взял бессрочный отпуск в Ватикане, чтобы вернуться на родину и предстать перед судом в Мельбурне, напоминает ТАСС.
Пелл неоднократно опровергал все выдвинутые против него обвинения, утверждая, что они являются «частью кампании по его очернению». СМИ не забыли, что Пелл является одним из наиболее влиятельных членов Римской курии. И что на конклаве 2013 года, избравшем папой римским кардинала Хорхе Марио Бергольо, который принял имя Франциск, его главным конкурентом был именно Джордж Пелл.
Состоявшееся в пятницу в Мельбурне заседание прошло в закрытом режиме. Оно продлилось около 20 минут. Суд постановил провести в марте будущего года серию предварительных слушаний, на которые будут приглашены около 50 свидетелей.
Джордж Пелл стал главой секретариата по делам экономики Святого престола и переехал в Ватикан в 2014 году. А в 2016 году Австралийская комиссия по расследованию случаев педофилии среди католического духовенства вызвала Пелла в качестве свидетеля, однако он не смог приехать, сославшись на проблемы со здоровьем.
В июне этого года Пеллу выдвинули обвинения в педофилии. Один из высших иерархов Римско-католической церкви взял бессрочный отпуск в Ватикане, чтобы вернуться на родину и предстать перед судом в Мельбурне, напоминает ТАСС.
Пелл неоднократно опровергал все выдвинутые против него обвинения, утверждая, что они являются «частью кампании по его очернению». СМИ не забыли, что Пелл является одним из наиболее влиятельных членов Римской курии. И что на конклаве 2013 года, избравшем папой римским кардинала Хорхе Марио Бергольо, который принял имя Франциск, его главным конкурентом был именно Джордж Пелл.
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