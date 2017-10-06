В Германии не менее 7 человек погибли из-за непогоды

Шквалистый ветер с ливнями парализовал транспортное сообщение на севере Германии, есть погибшие.
Как сообщает ТАСС, не менее семи человек погибли в четверг у Германии в результате штормового циклона, сопровождавшегося проливными дождями, десятки человек получили травмы. Причиной смерти людей чаще всего становились рухнувшие деревья и конструкции. Скорость ветра достигала 180 км в час.
Непогода вызвала транспортный коллапс. В центре Берлина повалены деревья и дорожные знаки.
В Берлине, Бремене, Гамбурге и других крупных городах на севере Германии из-за непогоды было приостановлено движение общественного транспорта, включая метро.
Движение поездов в пяти федеральных землях: в Берлине, Бремене, Гамбурге, Шлезвиге-Гольштейне, Нижней Саксонии приостановлено полностью. Частично — в Мекленбурге — Передней Померании. В аэропортах Бремена и Гамбурга были отменены десятки рейсов, также многие рейсы были задержаны в аэропортах Берлина.
Непогода вызвала транспортный коллапс. В центре Берлина повалены деревья и дорожные знаки.
Sturm #Xavier hat in Berlin reihenweise Bäume umgerissen. Mehr dazu um 19:30 bei uns und 20:15 Uhr im rbb SPEZIAL. pic.twitter.com/bX9X36Wndl— rbb Abendschau (@rbbabendschau) 5 октября 2017 г.
В Берлине, Бремене, Гамбурге и других крупных городах на севере Германии из-за непогоды было приостановлено движение общественного транспорта, включая метро.
Движение поездов в пяти федеральных землях: в Берлине, Бремене, Гамбурге, Шлезвиге-Гольштейне, Нижней Саксонии приостановлено полностью. Частично — в Мекленбурге — Передней Померании. В аэропортах Бремена и Гамбурга были отменены десятки рейсов, также многие рейсы были задержаны в аэропортах Берлина.
Gleich zwei Bäume innerhalb von 50m hat's erwischt. Hoffentlich nur Sachschäden!! #Berlin #Sturm #Xavier pic.twitter.com/FOgCDtJAnT— Julian Freitag (@julfreitag) 5 октября 2017 г.
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