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    В Германии не менее 7 человек погибли из-за непогоды

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    В Германии не менее 7 человек погибли <nobr>из-за</nobr> непогоды

    В Германии не менее 7 человек погибли из-за непогоды

    В Германии не менее 7 человек погибли <nobr>из-за</nobr> непогоды
  • Фото: Associated Press © 2017, Michael Sohn

    • Шквалистый ветер с ливнями парализовал транспортное сообщение на севере Германии, есть погибшие.

    Как сообщает ТАСС, не менее семи человек погибли в четверг у Германии в результате штормового циклона, сопровождавшегося проливными дождями, десятки человек получили травмы. Причиной смерти людей чаще всего становились рухнувшие деревья и конструкции. Скорость ветра достигала 180 км в час.

    Непогода вызвала транспортный коллапс. В центре Берлина повалены деревья и дорожные знаки.




    В Берлине, Бремене, Гамбурге и других крупных городах на севере Германии из-за непогоды было приостановлено движение общественного транспорта, включая метро.

    Движение поездов в пяти федеральных землях: в Берлине, Бремене, Гамбурге, Шлезвиге-Гольштейне, Нижней Саксонии приостановлено полностью. Частично — в Мекленбурге — Передней Померании. В аэропортах Бремена и Гамбурга были отменены десятки рейсов, также многие рейсы были задержаны в аэропортах Берлина.


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