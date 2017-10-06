Центробанк предупреждает о новых видах мошенничества

Жертвами мошенничества все чаще становятся те, кому нужен кредит. Как распознать новый вид кредитного обмана и уберечься от хитрых преступников: пошаговая инструкция.
В Центробанке назвали самый распространенный способ выманивания денег у россиян. Многим хотя бы раз в жизни звонили с незнакомого номера и сообщали об «одобренном кредите под страшно выгодный процент». И вроде ясно, чем это обычно заканчивается. Но поскольку Центробанк называет этот способ самым распространенным, значит этот вид мошенничества работает безотказно. Как не дать мошенникам себя обмануть? Специальная инструкция от корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.
Виктории не хватало денег на ремонт. А тут как раз поступило предложение от кредитной организации: минимум документов, максимум выгоды.
Виктория Иванова, пострадавшая от мошенников: «Говорят, что для этого практически ничего не надо, „всего лишь заплатить страховой взнос, который покажет, что вы платежеспособный клиент“. И после этого на банковские реквизиты, которые я назову, перечислят денежную сумму».
Виктория рассказывает, как перевела 5 тысяч рублей и перезвонила, чтобы убедиться, что деньги банк получил. А там говорят, что «абонента не существует».
На экономическом форуме представители Центробанка подтвердили, что такая мошенническая схема сейчас приобрела массовый характер.
Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России: «Увеличился поток жалоб граждан, которые говорят, что им звонят мошенники с предложением о выдаче кредитов в несуществующих банках, кредитных организациях. Либо под низкий процент, либо на большие суммы, чем рассчитывали. Подобные лжебанки выявляются нами десятками».
По данным Центробанка, только в прошлом году мошенники украли с банковских карт 1 миллиард 80 миллионов рублей. И хотя это на 6% меньше, чем в позапрошлом году, с этим надо что-то делать.
Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра по кибербезопасности: «Чем должен руководствоваться человек, когда на него выходит мошенник? Здравым смыслом. Это то, что вас спасет и в этой, и в других ситуациях. Прежде всего, не стоит доверять входящим сообщениям на почту, мессенджеры или телефонным звонкам. Потому что вы не знаете, кто действительно находится на том конце провода».
Эксперты напоминают, что на любом этапе такого общения необходимо исключить схему «ты мне — я тебе», то есть, совершение какого-либо первого, пусть даже маленького платежа. И никогда никому не сообщать код, указанный с обратной стороны банковской карты.
Владимир Ульянов: «CVV-код, который указан с обратной стороны карты, владелец категорически никому не должен раскрывать. Точно так же, как пин-код или пароль от интернет-банка».
Это только со стороны кажется, что мошенничество так очевидно. На днях в Астрахани мошенники вытянули из пенсионерки 65 тысяч, обещая предоставить ей кредит на 100 тысяч. Психологи объясняют, какими приемами пользуются мошенники, чтобы «зацепить» клиента.
Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук: «Этот первый платеж, он должен быть обязательно маленьким. Мы все защищаем свои действия от критики. Поэтому, раз я тысячу рублей заплатила, то я буду стараться сама себя убедить, что этому банку можно верить. Если бы у женщины попросили сразу 65 тысяч, она, конечно же, положила бы трубку и больше не общалась с ними».
Еще один совет, как вывести аферистов на чистую воду, дает Центробанк. Надо обязательно проверить данные кредитной организации.
Валерий Лях: «Основная помощь потребителю финансовых услуг — зайти на сайт Банка России и проверить, есть ли вообще такая финансовая организация, зарегистрирована ли она в Банке России. Большей части рекламируемых мошенниками организаций, их вообще не существует. Нет таких юрлиц нет, не то, что лицензий».
Для проверки на сайте ЦБ есть Справочник по кредитным организациям.
Специалисты по кибербезопасности предупреждают: мошенники могут прикрываться и названием настоящего банка, давая ссылку на поддельный сайт. Отличить их от настоящих можно лишь по косвенным признакам.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Виктории не хватало денег на ремонт. А тут как раз поступило предложение от кредитной организации: минимум документов, максимум выгоды.
Виктория Иванова, пострадавшая от мошенников: «Говорят, что для этого практически ничего не надо, „всего лишь заплатить страховой взнос, который покажет, что вы платежеспособный клиент“. И после этого на банковские реквизиты, которые я назову, перечислят денежную сумму».
Виктория рассказывает, как перевела 5 тысяч рублей и перезвонила, чтобы убедиться, что деньги банк получил. А там говорят, что «абонента не существует».
На экономическом форуме представители Центробанка подтвердили, что такая мошенническая схема сейчас приобрела массовый характер.
Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России: «Увеличился поток жалоб граждан, которые говорят, что им звонят мошенники с предложением о выдаче кредитов в несуществующих банках, кредитных организациях. Либо под низкий процент, либо на большие суммы, чем рассчитывали. Подобные лжебанки выявляются нами десятками».
По данным Центробанка, только в прошлом году мошенники украли с банковских карт 1 миллиард 80 миллионов рублей. И хотя это на 6% меньше, чем в позапрошлом году, с этим надо что-то делать.
Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра по кибербезопасности: «Чем должен руководствоваться человек, когда на него выходит мошенник? Здравым смыслом. Это то, что вас спасет и в этой, и в других ситуациях. Прежде всего, не стоит доверять входящим сообщениям на почту, мессенджеры или телефонным звонкам. Потому что вы не знаете, кто действительно находится на том конце провода».
Эксперты напоминают, что на любом этапе такого общения необходимо исключить схему «ты мне — я тебе», то есть, совершение какого-либо первого, пусть даже маленького платежа. И никогда никому не сообщать код, указанный с обратной стороны банковской карты.
Владимир Ульянов: «CVV-код, который указан с обратной стороны карты, владелец категорически никому не должен раскрывать. Точно так же, как пин-код или пароль от интернет-банка».
Это только со стороны кажется, что мошенничество так очевидно. На днях в Астрахани мошенники вытянули из пенсионерки 65 тысяч, обещая предоставить ей кредит на 100 тысяч. Психологи объясняют, какими приемами пользуются мошенники, чтобы «зацепить» клиента.
Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук: «Этот первый платеж, он должен быть обязательно маленьким. Мы все защищаем свои действия от критики. Поэтому, раз я тысячу рублей заплатила, то я буду стараться сама себя убедить, что этому банку можно верить. Если бы у женщины попросили сразу 65 тысяч, она, конечно же, положила бы трубку и больше не общалась с ними».
Еще один совет, как вывести аферистов на чистую воду, дает Центробанк. Надо обязательно проверить данные кредитной организации.
Валерий Лях: «Основная помощь потребителю финансовых услуг — зайти на сайт Банка России и проверить, есть ли вообще такая финансовая организация, зарегистрирована ли она в Банке России. Большей части рекламируемых мошенниками организаций, их вообще не существует. Нет таких юрлиц нет, не то, что лицензий».
Для проверки на сайте ЦБ есть Справочник по кредитным организациям.
Специалисты по кибербезопасности предупреждают: мошенники могут прикрываться и названием настоящего банка, давая ссылку на поддельный сайт. Отличить их от настоящих можно лишь по косвенным признакам.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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