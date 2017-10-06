Эксперты оценили значение визита короля Саудовской Аравии в Москву

С чем приехал в Москву саудовский монарх? Что изменят в мировом раскладе сил его переговоры с Владимиром Путиным? И как живется в осенней российской столице делегации Саудовской Аравии?
В отличие от других приездов иностранных лидеров в Россию, в случае с саудовским монархом к бытовой стороне его визита приковано особое внимание. Это очень колоритно. И в Москве, такого не видели, пожалуй, со времен знаменитого шатра Каддафи в Кремле. Тогда прямо на территории Тайницкого сада была разбита настоящая бедуинская палатка, где ливийский лидер принимал гостей. Сейчас — никаких палаток, только лучшие отели. Чтобы гости в роскошных номерах чувствовали себя, как дома, интерьер многих номеров изменили на восточный: низкие топчаны и ковры, часть которых саудиты привезли с собой. А из меню ресторанов исключили свинину.
Российское гостеприимство король Саудовской Аравии почувствовал еще по пути из аэропорта: монарха встречали билборды с приветствием на русском и арабском языках.
Кстати, национальный колорит и для самих гостей очень важен. Не зря все официальные лица Саудовской Аравии обязаны носить арабские одежды во время визитов за рубеж. До сих пор Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в основном курсировал по востоку и Азии. И визит в Россию можно назвать поездкой налегке.
С визитами 81-летний король ездит нечасто. И, похоже, Москва — самый холодный город из тех, где он побывал. На трон саудовский правитель сел два года назад и первым делом потряс весь мир тем, что раздал народу щедрые подарки: общая сумма денежных вознаграждений около 30 миллиардов долларов. У монарха пять жен и это не так много, у его предшественника было 12. Несмотря на возраст и строгость в мусульманской вере король Салман — вполне современный человек. Не так давно он разрешил женщинам в Саудовской Аравии водить автомобиль. Кроме того, у него есть свой аккаунт в Twitter.
Очевидно, что подобный визит не может быть не связан с тем, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, в первую очередь, в Сирии. Эксперты связывают поездки президента Путина в Турцию и Туркмению, недавние визиты вице-президента Ирака и главы МИД Египта в Россию с обсуждением того, что будет в Сирии после активной фазы войны с ИГИЛ.
Андрей Бакланов, бывший посол РФ в Саудовской Аравии: «Все эти визиты, все переговоры можно было бы объединить, потому что в их основе лежит заинтересованность в том, чтобы урегулирование ситуации в Сирии не сопровождалось ухудшением ситуации, оттоком боевиков на территорию других стран. Я бы поставил даже более широко вопрос. Мы вновь инициируем вопрос о создании региональной системы безопасности, предотвращения острых региональных конфликтов. Только такая система может превратить регион в спокойный района мира, где можно было бы масштабно налаживать сотрудничество в торгово-экономической, научно-техническгой сфере. Пока конфликты мешают превращению региона в процветающий».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Российское гостеприимство король Саудовской Аравии почувствовал еще по пути из аэропорта: монарха встречали билборды с приветствием на русском и арабском языках.
Кстати, национальный колорит и для самих гостей очень важен. Не зря все официальные лица Саудовской Аравии обязаны носить арабские одежды во время визитов за рубеж. До сих пор Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в основном курсировал по востоку и Азии. И визит в Россию можно назвать поездкой налегке.
С визитами 81-летний король ездит нечасто. И, похоже, Москва — самый холодный город из тех, где он побывал. На трон саудовский правитель сел два года назад и первым делом потряс весь мир тем, что раздал народу щедрые подарки: общая сумма денежных вознаграждений около 30 миллиардов долларов. У монарха пять жен и это не так много, у его предшественника было 12. Несмотря на возраст и строгость в мусульманской вере король Салман — вполне современный человек. Не так давно он разрешил женщинам в Саудовской Аравии водить автомобиль. Кроме того, у него есть свой аккаунт в Twitter.
Очевидно, что подобный визит не может быть не связан с тем, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, в первую очередь, в Сирии. Эксперты связывают поездки президента Путина в Турцию и Туркмению, недавние визиты вице-президента Ирака и главы МИД Египта в Россию с обсуждением того, что будет в Сирии после активной фазы войны с ИГИЛ.
Андрей Бакланов, бывший посол РФ в Саудовской Аравии: «Все эти визиты, все переговоры можно было бы объединить, потому что в их основе лежит заинтересованность в том, чтобы урегулирование ситуации в Сирии не сопровождалось ухудшением ситуации, оттоком боевиков на территорию других стран. Я бы поставил даже более широко вопрос. Мы вновь инициируем вопрос о создании региональной системы безопасности, предотвращения острых региональных конфликтов. Только такая система может превратить регион в спокойный района мира, где можно было бы масштабно налаживать сотрудничество в торгово-экономической, научно-техническгой сфере. Пока конфликты мешают превращению региона в процветающий».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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