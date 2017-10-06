Кого и почему судят за смерть на Майдане: расследование НТВ

Кто спровоцировал кровавую бойню на Майдане в феврале 2014 года? Почему никто не верит, что киевский суд, где начался процесс по этому делу, сможет ответить на вопрос? И кто считает, что это просто
пиар-акция генпрокурора?
Сотни разъяренных националистов под окнами Верховной Рады и рукопашные бои в самом парламенте. Именно так прошло на Украине обсуждение скандального законопроекта о реинтеграции Донбасса. Спорили так жарко, что в какой-то момент депутат Надежда Савченко подскочила к секретарю совета нацбезопасности Турчинову и сломала его микрофон. Но это были еще цветочки.
Оппозиция категорически не согласна с предложением президента Порошенко и готова на все, чтобы сорвать голосование. В четверг ей удалось заблокировать трибуну. Обсуждение перенесли на пятницу. Противники Порошенко считают закон слишком мягким — и это несмотря на то, что в нем Россия называется агрессором, а президент имеет право ввести в Донбассе военное положение. Случайно или нет, но это совпало с началом громкого процесса по делу о массовом расстреле активистов на Майдане в феврале 2014 года. Тогда погибли 104 человека, которых назвали «небесной сотней» и установили им памятник в самом центре Киева. Памятник в четверг разгромил житель Луганска, заявивший, что так он отомстил за убийство украинскими силовиками людей в Донбассе, агрессию против которого начали победившие в результате Майдана власти. Мало кто верил, что дело о расправе на Майдане все-таки дойдет до суда. Репортаж корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
Никто на Украине не верит, что правосудие свершится. Судебный процесс не способен ни примирить украинцев, ни объяснить, кто спровоцировал кровавую бойню на Майдане. А объяснить это необходимо. Во-первых, ничего подобного в городе не происходило со времен оккупации Киева фашистами. Во-вторых, февральские выстрелы 2014 года слишком многое изменили и в судьбе страны, и в жизни ее граждан. А родные погибших имеют право знать, кто убийцы.
Три года спустя невозможно поверить, что бывшие и бежавшие руководители — единственные виновники расправы. Но генеральная прокуратура и ее руководитель Луценко пытаются убедить именно в этом. А значит, не будет ответа на вопрос, для кого политика и борьба за власть оказались важнее человеческих жизней.
Этого процесса на Украине ждали, как никакого другого. Но скамья подсудимых пустует. Версия прокуратуры строиться на трех главных виновниках и никого из них в стране давно нет.
Лариса Сарган, пресс-секретарь генерального прокурора Украины: «Мы считаем, что готовы к обвинению Януковича, бывшего главы МВД Захарченко, бывшего главы СБУ Якименко в даче приказов, которые привели к расстрелу мирных демонстрантов».
Прокуратура настаивает на заочном суде, не позволяя Януковичу участвовать в слушаниях по видеосвязи. Так что у адвокатов бывшего президента задача нетривиальная: пока им просто некого защищать.
Виталий Сердюк, адвокат Виктора Януковича: «Мы будем требовать, чтобы в этом деле было обеспечено участие Виктора Януковича. Чтобы были участники протестных акций, родственники погибших. Чтобы все смогли сами увидели все то, что насобирала генеральная прокуратура за 4 года».
Дело, по которому судят бывшего президента, бывшего главу МВД и руководителя СБУ, адвокат называет «муляжом». А сам процесс в стране считают пиаром генпрокурора. Три года прошло, надо же хоть какой-то результат выдать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Оппозиция категорически не согласна с предложением президента Порошенко и готова на все, чтобы сорвать голосование. В четверг ей удалось заблокировать трибуну. Обсуждение перенесли на пятницу. Противники Порошенко считают закон слишком мягким — и это несмотря на то, что в нем Россия называется агрессором, а президент имеет право ввести в Донбассе военное положение. Случайно или нет, но это совпало с началом громкого процесса по делу о массовом расстреле активистов на Майдане в феврале 2014 года. Тогда погибли 104 человека, которых назвали «небесной сотней» и установили им памятник в самом центре Киева. Памятник в четверг разгромил житель Луганска, заявивший, что так он отомстил за убийство украинскими силовиками людей в Донбассе, агрессию против которого начали победившие в результате Майдана власти. Мало кто верил, что дело о расправе на Майдане все-таки дойдет до суда. Репортаж корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
Никто на Украине не верит, что правосудие свершится. Судебный процесс не способен ни примирить украинцев, ни объяснить, кто спровоцировал кровавую бойню на Майдане. А объяснить это необходимо. Во-первых, ничего подобного в городе не происходило со времен оккупации Киева фашистами. Во-вторых, февральские выстрелы 2014 года слишком многое изменили и в судьбе страны, и в жизни ее граждан. А родные погибших имеют право знать, кто убийцы.
Три года спустя невозможно поверить, что бывшие и бежавшие руководители — единственные виновники расправы. Но генеральная прокуратура и ее руководитель Луценко пытаются убедить именно в этом. А значит, не будет ответа на вопрос, для кого политика и борьба за власть оказались важнее человеческих жизней.
Этого процесса на Украине ждали, как никакого другого. Но скамья подсудимых пустует. Версия прокуратуры строиться на трех главных виновниках и никого из них в стране давно нет.
Лариса Сарган, пресс-секретарь генерального прокурора Украины: «Мы считаем, что готовы к обвинению Януковича, бывшего главы МВД Захарченко, бывшего главы СБУ Якименко в даче приказов, которые привели к расстрелу мирных демонстрантов».
Прокуратура настаивает на заочном суде, не позволяя Януковичу участвовать в слушаниях по видеосвязи. Так что у адвокатов бывшего президента задача нетривиальная: пока им просто некого защищать.
Виталий Сердюк, адвокат Виктора Януковича: «Мы будем требовать, чтобы в этом деле было обеспечено участие Виктора Януковича. Чтобы были участники протестных акций, родственники погибших. Чтобы все смогли сами увидели все то, что насобирала генеральная прокуратура за 4 года».
Дело, по которому судят бывшего президента, бывшего главу МВД и руководителя СБУ, адвокат называет «муляжом». А сам процесс в стране считают пиаром генпрокурора. Три года прошло, надо же хоть какой-то результат выдать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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