Не менее 18 человек погибли в результате теракта на востоке Пакистана

Пакистанский полицейский не впустил террориста в молельный дом, иначе число жертв исчислялось бы сотнями человек.
Как сообщают пакистанские СМИ, не менее 18 человек стали жертвами взрыва возле суфийского храма в населенном пункте Джхал Магси в провинции Белуджистан. Ранения получили не менее 27 человек, 14 из них находятся в критическом состоянии.
Анварул Хак Какар, представитель правительства провинции Белуджистан: «Террорист-смертник произвел самоподрыв после того, как на него обратил внимание офицер полиции, находящийся при исполнении. Нападавший пытался попасть в храм, когда в нем собрались сотни верующих. Если бы он достиг своей цели и проник внутрь, жертв было бы куда больше. Остановивший террориста сотрудник полиции погиб».
Суфиский храм, где произошел взрыв, уже становился объектом атаки террористов в 2005 году. Тогда жертвами теракта стали свыше 35 человек, десятки получили ранения.
Анварул Хак Какар, представитель правительства провинции Белуджистан: «Террорист-смертник произвел самоподрыв после того, как на него обратил внимание офицер полиции, находящийся при исполнении. Нападавший пытался попасть в храм, когда в нем собрались сотни верующих. Если бы он достиг своей цели и проник внутрь, жертв было бы куда больше. Остановивший террориста сотрудник полиции погиб».
Суфиский храм, где произошел взрыв, уже становился объектом атаки террористов в 2005 году. Тогда жертвами теракта стали свыше 35 человек, десятки получили ранения.
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