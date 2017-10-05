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    Не менее 18 человек погибли в результате теракта на востоке Пакистана

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    Не менее 18 человек погибли в результате теракта на востоке Пакистана

    Не менее 18 человек погибли в результате теракта на востоке Пакистана

    Не менее 18 человек погибли в результате теракта на востоке Пакистана
  • Фото: Associated Press © 2017, Ayub Khosa

    • Пакистанский полицейский не впустил террориста в молельный дом, иначе число жертв исчислялось бы сотнями человек.

    Как сообщают пакистанские СМИ, не менее 18 человек стали жертвами взрыва возле суфийского храма в населенном пункте Джхал Магси в провинции Белуджистан. Ранения получили не менее 27 человек, 14 из них находятся в критическом состоянии.

    Анварул Хак Какар, представитель правительства провинции Белуджистан: «Террорист-смертник произвел самоподрыв после того, как на него обратил внимание офицер полиции, находящийся при исполнении. Нападавший пытался попасть в храм, когда в нем собрались сотни верующих. Если бы он достиг своей цели и проник внутрь, жертв было бы куда больше. Остановивший террориста сотрудник полиции погиб».

    Суфиский храм, где произошел взрыв, уже становился объектом атаки террористов в 2005 году. Тогда жертвами теракта стали свыше 35 человек, десятки получили ранения.

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