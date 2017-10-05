Бортников рассказал о беседе с экс-директором ЦРУ

Директор ФСБ сообщил журналистам, что обсуждал с бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном вопрос о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.
Александр Бортников, директор ФСБ России: «Наряду с другими вопросами этот вопрос поднимался Джоном Бреннаном. Но поднимался с такой точки зрения, как версии, как предположения. Наша позиция однозначна: по тому, что происходило либо происходит на территории США или других государств, РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться в дела суверенных государств. Это наш подход: помогать и оказывать содействие — да, а вмешиваться — нет».
Об этом Бортников сообщил, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего 4–5 октября в Краснодаре международного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, в котором приняли участие 117 делегаций из 76 стран мира, пишет ТАСС. По словам главы ФСБ, спецслужбы России и США не прекращали контактов в противодействии терроризму.
Александр Бортников: «Мы не прекращали контактов с нашими американскими партнерами, несмотря на те проблемы, которые существуют. Есть прямые контакты между руководителями спецслужб, прежде всего с ЦРУ. Это касалось не только сирийской проблематики, это касалось вообще вопросов противодействия терроризму. Есть такое правило: оказывать содействие друг другу в случае, если есть информация, указывающая на возможные угрозы. Этим принципом руководствуемся мы, руководствуются американцы».
Об этом Бортников сообщил, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего 4–5 октября в Краснодаре международного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, в котором приняли участие 117 делегаций из 76 стран мира, пишет ТАСС. По словам главы ФСБ, спецслужбы России и США не прекращали контактов в противодействии терроризму.
Александр Бортников: «Мы не прекращали контактов с нашими американскими партнерами, несмотря на те проблемы, которые существуют. Есть прямые контакты между руководителями спецслужб, прежде всего с ЦРУ. Это касалось не только сирийской проблематики, это касалось вообще вопросов противодействия терроризму. Есть такое правило: оказывать содействие друг другу в случае, если есть информация, указывающая на возможные угрозы. Этим принципом руководствуемся мы, руководствуются американцы».
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