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    За информацию об источнике запаха на юго-востоке Москвы пообещали полмиллиона

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    За информацию об источнике запаха на юго-востоке Москвы пообещали полмиллиона

    За информацию об источнике запаха на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы пообещали полмиллиона

    Общественники предложили награду за достоверные данные об источнике запаха в юго-восточных районах Москвы и Подмосковья.

    Тем, кто сообщит проверенную информацию об источниках происхождения запаха, ассоциация организаций в области переработки и утилизации отходов «Экосистема Подмосковья» и движение МусорOFF готовы заплатить 500 тыс. рублей.

    В дальнейшем активисты намерены передать информацию в профильные органы для проверки, передает ТАСС.

    Надо сказать, что жалобы на странный запах поступают от жителей столичного региона со второй половины августа 2017 года. В связи с этим московские власти создали специальный штаб для проведения проверки. Во время расследования выяснилось, что источников может быть несколько. Также говорилось, что вонь может быть вызвана несанкционированным сжиганием мусора.

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