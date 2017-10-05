За информацию об источнике запаха на юго-востоке Москвы пообещали полмиллиона

Общественники предложили награду за достоверные данные об источнике запаха в
юго-восточных районах Москвы и Подмосковья.
Тем, кто сообщит проверенную информацию об источниках происхождения запаха, ассоциация организаций в области переработки и утилизации отходов «Экосистема Подмосковья» и движение МусорOFF готовы заплатить 500 тыс. рублей.
В дальнейшем активисты намерены передать информацию в профильные органы для проверки, передает ТАСС.
Надо сказать, что жалобы на странный запах поступают от жителей столичного региона со второй половины августа 2017 года. В связи с этим московские власти создали специальный штаб для проведения проверки. Во время расследования выяснилось, что источников может быть несколько. Также говорилось, что вонь может быть вызвана несанкционированным сжиганием мусора.
В дальнейшем активисты намерены передать информацию в профильные органы для проверки, передает ТАСС.
Надо сказать, что жалобы на странный запах поступают от жителей столичного региона со второй половины августа 2017 года. В связи с этим московские власти создали специальный штаб для проведения проверки. Во время расследования выяснилось, что источников может быть несколько. Также говорилось, что вонь может быть вызвана несанкционированным сжиганием мусора.
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