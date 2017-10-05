Прокурор просит 5 лет колонии для бывшего замминистра культуры по «делу реставраторов»

Гособвинение попросило пять лет колонии для Григория Пирумова и условные сроки для остальных фигурантов «дела реставраторов».
Прокурор просит суд приговорить к условному наказанию всех фигурантов дела о многомиллионных хищениях средств Минкультуры, кроме бывшего замминистра Григория Пирумова. Заседание проходит сегодня в Дорогомиловском суде Москвы. Для Пирумова обвинение прости наказания в виде 5 лет колонии, передает РИА Новости.
Людмила Баландина, прокурор: «Ввиду активной роли Пирумова прошу назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима».
Ранее сообщалось, что Министерство культуры отозвало гражданский иск ко всем фигурантам дела, так как они признали свою вину и полностью возместили причиненный ущерб — более 160 млн рублей.
По «делу о реставраторах» уже было вынесено два приговора: советника гендиректора фирмы «Линнит-консалт» Никиту Колесникова приговорили к пяти годам условно и к штрафу в 800 тысяч рублей. К такому же штрафу и условному сроку в 4 года и 7 месяцев приговорили директора петербургской фирмы «Балтстрой» Дмитрия Сергеева.
Колесников, Сергеев, а также Пирумов и другие фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Преступники работали в группе; они заключали госконтракты на реставрацию памятников архитектуры, в числе которых Новодевичий монастырь в Москве и Изборская крепость в Пскове. В контрактах они указывали недостоверную информацию и завышали стоимость работ с целью хищения бюджетных средств.
Людмила Баландина, прокурор: «Ввиду активной роли Пирумова прошу назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима».
Ранее сообщалось, что Министерство культуры отозвало гражданский иск ко всем фигурантам дела, так как они признали свою вину и полностью возместили причиненный ущерб — более 160 млн рублей.
По «делу о реставраторах» уже было вынесено два приговора: советника гендиректора фирмы «Линнит-консалт» Никиту Колесникова приговорили к пяти годам условно и к штрафу в 800 тысяч рублей. К такому же штрафу и условному сроку в 4 года и 7 месяцев приговорили директора петербургской фирмы «Балтстрой» Дмитрия Сергеева.
Колесников, Сергеев, а также Пирумов и другие фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Преступники работали в группе; они заключали госконтракты на реставрацию памятников архитектуры, в числе которых Новодевичий монастырь в Москве и Изборская крепость в Пскове. В контрактах они указывали недостоверную информацию и завышали стоимость работ с целью хищения бюджетных средств.
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