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Пёс-2

    Житель Нефтеюганска избил сотрудниц скорой

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    Житель Нефтеюганска избил сотрудниц скорой

    Житель Нефтеюганска избил сотрудниц скорой

    В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев фельдшерам скорой помощи.

    По данным правоохранительных органов, сегодня медики приехали по вызову в одну из квартир, чтобы оказать помощь женщине. Однако кроме пациентки, в квартире находился нетрезвый мужчина 1957 года рождения.

    Агрессивный мужчина не давал двум женщинам-фельдшерам покинуть квартиру, поэтому они решили обратиться в полицию. Тогда злоумышленник, используя малозначительный повод, мужчина избил медиков.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Как отметили в управлении СК по ХМАО, в ходе следствия будет определена степень тяжести вреда, причиненного здоровью фельдшеров.

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