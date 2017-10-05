Житель Нефтеюганска избил сотрудниц скорой

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев фельдшерам скорой помощи.
По данным правоохранительных органов, сегодня медики приехали по вызову в одну из квартир, чтобы оказать помощь женщине. Однако кроме пациентки, в квартире находился нетрезвый мужчина 1957 года рождения.
Агрессивный мужчина не давал двум женщинам-фельдшерам покинуть квартиру, поэтому они решили обратиться в полицию. Тогда злоумышленник, используя малозначительный повод, мужчина избил медиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Как отметили в управлении СК по ХМАО, в ходе следствия будет определена степень тяжести вреда, причиненного здоровью фельдшеров.
Агрессивный мужчина не давал двум женщинам-фельдшерам покинуть квартиру, поэтому они решили обратиться в полицию. Тогда злоумышленник, используя малозначительный повод, мужчина избил медиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Как отметили в управлении СК по ХМАО, в ходе следствия будет определена степень тяжести вреда, причиненного здоровью фельдшеров.
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