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Пёс-2

    Жена Караченцова рассказала о состоянии больного раком актера

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Жена Караченцова рассказала о состоянии больного раком актера

    Жена Караченцова рассказала о состоянии больного раком актера

    Жена Караченцова рассказала о состоянии больного раком актера
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Николай Караченцов ждет результатов очередного медицинского обследования.

    Супруга знаменитого актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о состоянии мужа. До недавнего времени Караченцов находился в больнице на плановом обследовании. Поргина сообщила, что сейчас актер отдыхает на даче и ожидает результатов очередного обследования. Ранее сообщалось, что у Караченцова был диагностирован рак легкого.

    Людмила Поргина: «Сейчас Николай Петрович условно выписан из больницы. Мы в ожидании результатов анализов качества опухоли, которая была обнаружена на легком. Это будет готово через неделю. И тогда станет ясно, какое необходимо лечение. Мы будем бороться за жизнь».

    Поргина добавила, что Караченцов скучает по театру и собирается на премьеры в театр Сатиры и «Et Cetera», сообщает РИА Новости.

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