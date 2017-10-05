Жена Караченцова рассказала о состоянии больного раком актера

Николай Караченцов ждет результатов очередного медицинского обследования.
Супруга знаменитого актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о состоянии мужа. До недавнего времени Караченцов находился в больнице на плановом обследовании. Поргина сообщила, что сейчас актер отдыхает на даче и ожидает результатов очередного обследования. Ранее сообщалось, что у Караченцова был диагностирован рак легкого.
Людмила Поргина: «Сейчас Николай Петрович условно выписан из больницы. Мы в ожидании результатов анализов качества опухоли, которая была обнаружена на легком. Это будет готово через неделю. И тогда станет ясно, какое необходимо лечение. Мы будем бороться за жизнь».
Поргина добавила, что Караченцов скучает по театру и собирается на премьеры в театр Сатиры и «Et Cetera», сообщает РИА Новости.
Людмила Поргина: «Сейчас Николай Петрович условно выписан из больницы. Мы в ожидании результатов анализов качества опухоли, которая была обнаружена на легком. Это будет готово через неделю. И тогда станет ясно, какое необходимо лечение. Мы будем бороться за жизнь».
Поргина добавила, что Караченцов скучает по театру и собирается на премьеры в театр Сатиры и «Et Cetera», сообщает РИА Новости.
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