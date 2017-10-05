Синоптики предупредили москвичей о двухдневных дождях

Синоптики сообщили, что до конца недели в Москве может выпасть около 40% месячной нормы осадков.
Менее чем за 36 часов в столице выпало 13 мм осадков (около 22% месячной нормы). И, как говорят в Гидрометцентре, дожди продлятся еще около двух суток.
Так, этой ночью прирост осадков составит до 2 мм, днем в пятницу — до 10 мм, а в субботу — около 3 мм.
По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу в столице температура опустится до 5–7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 9–11 градусов, передает «Интерфакс».
Так, этой ночью прирост осадков составит до 2 мм, днем в пятницу — до 10 мм, а в субботу — около 3 мм.
По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу в столице температура опустится до 5–7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 9–11 градусов, передает «Интерфакс».
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