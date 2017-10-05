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    Петербуржцев приглашают на интимно-познавательную выставку. Санкт-Петербург, выставки и музеи, здоровье, здравоохранение, медицина, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцев приглашают на интимно-познавательную выставку

    Петербуржцев приглашают на интимно-познавательную выставку

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    Петербуржцев приглашают на интимно-познавательную выставку

    Петербуржцев приглашают на <nobr>интимно-познавательную</nobr> выставку

      О «Смертельном наслаждении» в эти дни говорят в Военно-медицинском музее Санкт-Петербурга. Там открылась выставка, посвященная опасным венерическим заболеваниям.

      В экспозиции всего три витрины, но и они в красках расскажут о древних болезнях, которые мучают человечество до сих пор. При этом в краску посетителей интимные темы не вгонят, пообещали организаторы. Чтобы было проще воспринимать информацию, кураторы даже использовали поэзию.

      У трех витрин человек может испытать испуг, удивление и успокоение. Ведь в XXI веке с венерическими заболеваниями научились эффективно бороться. На экспозиции можно узнать о мерах предосторожности, увидеть гинекологические инструменты, а также инструкции, как избежать, к примеру, заражения гонореей.

      Узнают посетители и об истории изучения венерических заболеваний. Впервые с ними начали бороться в первой половине ХХ века, когда Александр Флеминг открыл пенициллин.

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