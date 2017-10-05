Петербуржцев приглашают на интимно-познавательную выставку

О «Смертельном наслаждении» в эти дни говорят в Военно-медицинском музее Санкт-Петербурга . Там открылась выставка, посвященная опасным венерическим заболеваниям.

В экспозиции всего три витрины, но и они в красках расскажут о древних болезнях, которые мучают человечество до сих пор. При этом в краску посетителей интимные темы не вгонят, пообещали организаторы. Чтобы было проще воспринимать информацию, кураторы даже использовали поэзию.



У трех витрин человек может испытать испуг, удивление и успокоение. Ведь в XXI веке с венерическими заболеваниями научились эффективно бороться. На экспозиции можно узнать о мерах предосторожности, увидеть гинекологические инструменты, а также инструкции, как избежать, к примеру, заражения гонореей.



Узнают посетители и об истории изучения венерических заболеваний. Впервые с ними начали бороться в первой половине ХХ века, когда Александр Флеминг открыл пенициллин.