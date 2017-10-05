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    «Зеленые» надели противогаз на чижика-пыжика. Гринпис, Санкт-Петербург, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Зеленые» надели противогаз на чижика-пыжика

    «Зеленые» надели противогаз на чижика-пыжика

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    «Зеленые» надели противогаз на <nobr>чижика-пыжика</nobr>

    «Зеленые» надели противогаз на чижика-пыжика

    «Зеленые» надели противогаз на <nobr>чижика-пыжика</nobr>

      Представители «Гринписа» облачили в противогаз главный фольклорный памятник Петербурга.

      Экологи решили, что только таким образом бронзовая птица сможет дышать полной грудью. Средство индивидуальной защиты сидит на чижике-пыжике идеально. Известно, что противогаз удалось надеть быстро — за 10 минут.

      К памятнику активисты причалили на надувной лодке. Акцию экологи сопроводили пояснительной запиской. На картонке написали: «Не надо денег, дайте чистый воздух».

      Правда, петербуржцы и гости города решили, что небольшая сумма скульптуре не помешает, и по традиции продолжили кидать монетки на парапет.

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