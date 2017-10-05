«Зеленые» надели противогаз на чижика-пыжика

Представители «Гринписа» облачили в противогаз главный фольклорный памятник Петербурга.

Экологи решили, что только таким образом бронзовая птица сможет дышать полной грудью. Средство индивидуальной защиты сидит на чижике-пыжике идеально. Известно, что противогаз удалось надеть быстро — за 10 минут.



К памятнику активисты причалили на надувной лодке. Акцию экологи сопроводили пояснительной запиской. На картонке написали: «Не надо денег, дайте чистый воздух».



Правда, петербуржцы и гости города решили, что небольшая сумма скульптуре не помешает, и по традиции продолжили кидать монетки на парапет.