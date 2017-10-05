Выдающиеся музыканты играют филармонический концерт для гостей газового форума

В Большом зале петербургской филармонии проходит главное культурное событие международного газового форума.

Музыкально-театральное представление «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена» — это симфония в письмах и стихах о творчестве поэтов России и Австрии, которое обретает новое звучание в единении с музыкой. В программе в том числе звучат стихи Пушкина и Ахматовой под аккомпанемент произведений Чайковского, Моцарта и других классиков.



Всё это исполняют выдающиеся музыканты современности — Юрий Башмет и Бориса Березовский. Кстати, поклонников творчества прославленного пианиста в скором времени ждет сюрприз — необычное дебютное выступление в рамках уже культурного форума. Березовский сыграет в дуэте с японской скрипачкой Акико Суванаи.



Совместный концерт двух исполнителей пройдет в Государственной академической капелле. Впрочем, это не единственное выступление восточных музыкантов в рамках грядущего культурного форума. Организаторы обещают также красочное шоу японских барабанщиков.