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    Выдающиеся музыканты играют филармонический концерт для гостей газового форума. Газпром, Санкт-Петербург, газ, компании, музыка и музыканты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыдающиеся музыканты играют филармонический концерт для гостей газового форума

    Выдающиеся музыканты играют филармонический концерт для гостей газового форума

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    Выдающиеся музыканты играют филармонический концерт для гостей газового форума

    Выдающиеся музыканты играют филармонический концерт для гостей газового форума

      В Большом зале петербургской филармонии проходит главное культурное событие международного газового форума.

      Музыкально-театральное представление «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена» — это симфония в письмах и стихах о творчестве поэтов России и Австрии, которое обретает новое звучание в единении с музыкой. В программе в том числе звучат стихи Пушкина и Ахматовой под аккомпанемент произведений Чайковского, Моцарта и других классиков.

      Всё это исполняют выдающиеся музыканты современности — Юрий Башмет и Бориса Березовский. Кстати, поклонников творчества прославленного пианиста в скором времени ждет сюрприз — необычное дебютное выступление в рамках уже культурного форума. Березовский сыграет в дуэте с японской скрипачкой Акико Суванаи.

      Совместный концерт двух исполнителей пройдет в Государственной академической капелле. Впрочем, это не единственное выступление восточных музыкантов в рамках грядущего культурного форума. Организаторы обещают также красочное шоу японских барабанщиков.

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