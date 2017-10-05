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    В Донецке после пятилетнего простоя заработал металлургический завод. Донецк, промышленность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Донецке после пятилетнего простоя заработал металлургический завод

    В Донецке после пятилетнего простоя заработал металлургический завод

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    В Донецке после пятилетнего простоя заработал металлургический завод

    В Донецке после пятилетнего простоя заработал металлургический завод

    В Донецке после пятилетнего простоя заработал металлургический завод

      В Донецке вновь запустили Юзовский металлургический завод — одно из крупнейших предприятий этой отрасли в регионе.

      Сегодня в Донецке после пятилетнего простоя вновь заработал Юзовский металлургический завод. Процесс выплавки стали лично запустил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Он особо отметил, что проблем со сбытом у предприятия не будет.

      Александр Захарченко, глава ДНР: « Этот металл в первую очередь необходим на внутреннем рынке, это восстановление, это машиностроение. Если излишки останутся — будем реализовывать».

      Раньше завод входил в холдинг «Мечел». В 2012 году цеха завода законсервировали из-за падения спроса на продукцию. Как ожидается, первое время предприятие будет загружено на треть от максимально возможной мощности. Металлурги планируют выпускать примерно 30 тонн стали в месяц.

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