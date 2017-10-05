Корабль НАТО наблюдал за пуском «Калибров» с российских подлодок

Сразу десять крылатых ракет «Калибр» сегодня выпустили
из-под воды российские подлодки «Великий Новгород» и «Колпино». Целями были позиции и объекты боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.
Время операции держалось в строжайшем секрете до последнего момента. Несколько ракет класса «Калибр» полетели в сторону Дейр-эз-Зора. Их запустили из подводного положения с лодок «Колпино» и «Великий Новгород». Перед тем, как провести эту операцию, российские военные тщательно изучили территорию, чтобы ракеты попали точно в цель.
Уже через несколько минут данные объективного контроля подтвердили: все ракеты достигли своей цели. Уничтожены базы боевиков, а также склады вооружения, техника на территории Дейр-эз-Зора. И, что самое главное, террористы никак не могли предугадать эти удары. Современные российские подлодки имеют неприятные для боевиков характеристики.
«Колпино» и «Великий Новгород» — уникальные корабли класса «Варшавянка-2». Их прозвали Черными дырами. Уникальность в том, что эти корабли работают бесшумно их практически невозможно засечь.
В НАТО небезразличны к российским антитеррористическим операциям в Сирии. Километрах в 10–12 км военный фрегат. Выяснилось, что это корабль ВМС Франции.
Через несколько часов «Колпино» и «Великий Новгород» снова погрузились под воду. И снова их местоположение будет неизвестно, передает специальный корреспондент НТВ Михаил Чебоненко.
Уже через несколько минут данные объективного контроля подтвердили: все ракеты достигли своей цели. Уничтожены базы боевиков, а также склады вооружения, техника на территории Дейр-эз-Зора. И, что самое главное, террористы никак не могли предугадать эти удары. Современные российские подлодки имеют неприятные для боевиков характеристики.
«Колпино» и «Великий Новгород» — уникальные корабли класса «Варшавянка-2». Их прозвали Черными дырами. Уникальность в том, что эти корабли работают бесшумно их практически невозможно засечь.
В НАТО небезразличны к российским антитеррористическим операциям в Сирии. Километрах в 10–12 км военный фрегат. Выяснилось, что это корабль ВМС Франции.
Через несколько часов «Колпино» и «Великий Новгород» снова погрузились под воду. И снова их местоположение будет неизвестно, передает специальный корреспондент НТВ Михаил Чебоненко.
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