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    Корабль НАТО наблюдал за пуском «Калибров» с российских подлодок. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКорабль НАТО наблюдал за пуском «Калибров» с российских подлодок

    Корабль НАТО наблюдал за пуском «Калибров» с российских подлодок

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    Корабль НАТО наблюдал за пуском «Калибров» с российских подлодок

    Корабль НАТО наблюдал за пуском «Калибров» с российских подлодок

    Корабль НАТО наблюдал за пуском «Калибров» с российских подлодок

      Сразу десять крылатых ракет «Калибр» сегодня выпустили из-под воды российские подлодки «Великий Новгород» и «Колпино». Целями были позиции и объекты боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

      Время операции держалось в строжайшем секрете до последнего момента. Несколько ракет класса «Калибр» полетели в сторону Дейр-эз-Зора. Их запустили из подводного положения с лодок «Колпино» и «Великий Новгород». Перед тем, как провести эту операцию, российские военные тщательно изучили территорию, чтобы ракеты попали точно в цель.

      Уже через несколько минут данные объективного контроля подтвердили: все ракеты достигли своей цели. Уничтожены базы боевиков, а также склады вооружения, техника на территории Дейр-эз-Зора. И, что самое главное, террористы никак не могли предугадать эти удары. Современные российские подлодки имеют неприятные для боевиков характеристики.

      «Колпино» и «Великий Новгород» — уникальные корабли класса «Варшавянка-2». Их прозвали Черными дырами. Уникальность в том, что эти корабли работают бесшумно их практически невозможно засечь.

      В НАТО небезразличны к российским антитеррористическим операциям в Сирии. Километрах в 10–12 км военный фрегат. Выяснилось, что это корабль ВМС Франции.

      Через несколько часов «Колпино» и «Великий Новгород» снова погрузились под воду. И снова их местоположение будет неизвестно, передает специальный корреспондент НТВ Михаил Чебоненко.

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