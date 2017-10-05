Глава МИД Саудовской Аравии назвал визит короля в Москву исторической вехой

Переговоры российского президента и саудовского монарха называют эпохальным событием — как для двусторонних, так и для международных отношений.
Накануне Владимир Путин говорил, что обсудит с королем Сальманом продление соглашения об ограничении нефтяной добычи — не секрет, что сейчас его соблюдение гарантируется во многом желанием Москвы и Эр-Рияда. О важности нефтяной темы говорил и монарх.
За церемониальной частью визита саудовского короля — контракты на миллиарды долларов. Рособоронэкспорт договорился производить на территории королевства автоматы АК-103 и патроны. Саудиты создают вместе с Россией совместный фонд с объемом в миллиард долларов. Бизнес королевства готов вкладываться в большие инфраструктурные проекты.
На пресс-конференцию по завершении переговоров вышли главы МИД двух стран. Адель Аджубейр назвал приезд короля исторической вехой в отношениях двух стран, никогда еще контакты с Россией не были столь сильны. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на переговорах обсуждалось сотрудничество в ряде сфер: торговой, инвестиционной, культурной.
Напомним, 4 октября, король Саудовской Аравии впервые в истории двусторонних отношений прибыл в Москву. Монарх пробудет в российской столице до 7 октября. Король пригласил Путина совершить визит в Эр-Рияд.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
За церемониальной частью визита саудовского короля — контракты на миллиарды долларов. Рособоронэкспорт договорился производить на территории королевства автоматы АК-103 и патроны. Саудиты создают вместе с Россией совместный фонд с объемом в миллиард долларов. Бизнес королевства готов вкладываться в большие инфраструктурные проекты.
На пресс-конференцию по завершении переговоров вышли главы МИД двух стран. Адель Аджубейр назвал приезд короля исторической вехой в отношениях двух стран, никогда еще контакты с Россией не были столь сильны. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на переговорах обсуждалось сотрудничество в ряде сфер: торговой, инвестиционной, культурной.
Напомним, 4 октября, король Саудовской Аравии впервые в истории двусторонних отношений прибыл в Москву. Монарх пробудет в российской столице до 7 октября. Король пригласил Путина совершить визит в Эр-Рияд.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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