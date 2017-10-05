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    Глава МИД Саудовской Аравии назвал визит короля в Москву исторической вехой. дипломатия, нефть, Путин, Саудовская Аравия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава МИД Саудовской Аравии назвал визит короля в Москву исторической вехой

    Глава МИД Саудовской Аравии назвал визит короля в Москву исторической вехой

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    Глава МИД Саудовской Аравии назвал визит короля в Москву исторической вехой

    Глава МИД Саудовской Аравии назвал визит короля в Москву исторической вехой

    Глава МИД Саудовской Аравии назвал визит короля в Москву исторической вехой

      Переговоры российского президента и саудовского монарха называют эпохальным событием — как для двусторонних, так и для международных отношений.

      Накануне Владимир Путин говорил, что обсудит с королем Сальманом продление соглашения об ограничении нефтяной добычи — не секрет, что сейчас его соблюдение гарантируется во многом желанием Москвы и Эр-Рияда. О важности нефтяной темы говорил и монарх.

      За церемониальной частью визита саудовского короля — контракты на миллиарды долларов. Рособоронэкспорт договорился производить на территории королевства автоматы АК-103 и патроны. Саудиты создают вместе с Россией совместный фонд с объемом в миллиард долларов. Бизнес королевства готов вкладываться в большие инфраструктурные проекты.

      смотретьПутин принял приглашение короля посетить Саудовскую Аравию
      Путин принял приглашение короля посетить Саудовскую Аравию
      На пресс-конференцию по завершении переговоров вышли главы МИД двух стран. Адель Аджубейр назвал приезд короля исторической вехой в отношениях двух стран, никогда еще контакты с Россией не были столь сильны. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на переговорах обсуждалось сотрудничество в ряде сфер: торговой, инвестиционной, культурной.

      смотретьПутин принял приглашение короля посетить Саудовскую Аравию
      Путин принял приглашение короля посетить Саудовскую Аравию
      Напомним, 4 октября, король Саудовской Аравии впервые в истории двусторонних отношений прибыл в Москву. Монарх пробудет в российской столице до 7 октября. Король пригласил Путина совершить визит в Эр-Рияд.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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