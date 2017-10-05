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    Пожар на нижегородской нефтебазе тушат более 200 человек. взрывы, заводы и фабрики, Нижегородская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар на нижегородской нефтебазе тушат более 200 человек

    Пожар на нижегородской нефтебазе тушат более 200 человек

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    Пожар на нижегородской нефтебазе тушат более 200 человек

    Пожар на нижегородской нефтебазе тушат более 200 человек

    Пожар на нижегородской нефтебазе тушат более 200 человек

      В Кстовском районе Нижегородской области сегодня вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По информации МЧС, все произошло при подготовке к плановым ремонтным работам: за возгоранием в одном из резервуаров последовал взрыв.

      Информация о погибших и пострадавших поступает противоречивая. Пресс-служба администрации Кстовского района ранее сообщила, что жертвами пожара стали четыре сотрудника подрядной организации, которые проводили ремонтные работы на одном из резервуаров. Однако в региональном управлении МЧС это не подтвердили.

      Согласно последней информации от МЧС, пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Всего в тушении задействованы 237 человек и 50 единиц техники.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.

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