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    Вице-президент США пообещал вернуть астронавтов на Луну

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    Вице-президент США пообещал вернуть астронавтов на Луну

    <nobr>Вице-президент</nobr> США пообещал вернуть астронавтов на Луну

    Вице-президент США Майкл Пенс пообещал, что американские астронавты вновь высадятся на Луне.

    По его словам, экспедиция на Луну станет подготовкой к отправке американцев на Марс.

    Майкл Пенс, вице-президент США «Мы вернем американских астронавтов на Луну. Мы сделаем это не только для того, чтобы оставить там флаги и отпечатки своих ног, но и для создания фундамента к отправке американцев на Марс и еще дальше».

    При этом, открывая первое заседание Национального космического совета, Пенс отметил что в самом начале Советский Союз захватил лидерство в космической гонке, однако «уже спустя 12 лет США лидировали в космосе». По словам вице-президента, теперь США «выиграют гонку за космос в XXI веке», передает РИА Новости.

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