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    Принцесса Таиланда нанесла театральный визит в Петербург. Мариинский театр, Санкт-Петербург, Таиланд, монархи и августейшие особы, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПринцесса Таиланда нанесла театральный визит в Петербург

    Принцесса Таиланда нанесла театральный визит в Петербург

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    Принцесса Таиланда нанесла театральный визит в Петербург

    Принцесса Таиланда нанесла театральный визит в Петербург

    Принцесса Таиланда нанесла театральный визит в Петербург

      К 120-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом в Петербурге выступил знаменитый тайский театр масок «Кхон». На спектакле побывала и принцесса Маха Чакри Сириндон.

      Зрители Мариинского театра приобщили к развлечениям королевских особ Таиланда. На исторической сцене можно было увидеть тайский театр масок «Кхон», а в царской ложе — принцессу Маха Чакри Сириндон.

      Ее королевское Высочество прибыла в Петербург с монаршим визитом. Вместе с публикой особа королевской крови наблюдала за зрелищной танцевальной драмой в масках. В Таиланде такой экзотический балет создан для Божественного короля со сценами из Рамакиен — тайской версии древней индуистской поэмы «Рамаяна».

      Кстати, «Кхон» объединяет в себе различные формы искусства: музыку, драму, живопись, скульптуру и ремесла. Их синтез создает многогранное изящное представление. Костюмы артистов отличаются невероятной сложностью и красотой. Золотые маски и богато украшенные головные уборы имитируют короны монарха и королевской семьи.

      В середине XIX века король разрешил организовывать собственный «Кхон» и высокопоставленным чиновникам. Сегодня каждое отточенное и выверенное до мельчайших деталей движение исполнителей могут увидеть и простые смертные.

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