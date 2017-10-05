Принцесса Таиланда нанесла театральный визит в Петербург

К 120-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом в Петербурге выступил знаменитый тайский театр масок «Кхон». На спектакле побывала и принцесса Маха Чакри Сириндон.

Зрители Мариинского театра приобщили к развлечениям королевских особ Таиланда. На исторической сцене можно было увидеть тайский театр масок «Кхон», а в царской ложе — принцессу Маха Чакри Сириндон.



Ее королевское Высочество прибыла в Петербург с монаршим визитом. Вместе с публикой особа королевской крови наблюдала за зрелищной танцевальной драмой в масках. В Таиланде такой экзотический балет создан для Божественного короля со сценами из Рамакиен — тайской версии древней индуистской поэмы «Рамаяна».



Кстати, «Кхон» объединяет в себе различные формы искусства: музыку, драму, живопись, скульптуру и ремесла. Их синтез создает многогранное изящное представление. Костюмы артистов отличаются невероятной сложностью и красотой. Золотые маски и богато украшенные головные уборы имитируют короны монарха и королевской семьи.



В середине XIX века король разрешил организовывать собственный «Кхон» и высокопоставленным чиновникам. Сегодня каждое отточенное и выверенное до мельчайших деталей движение исполнителей могут увидеть и простые смертные.