Петербургские учителя отметили профессиональный праздник оглушительно громко

День учителя в Петербурге начался с выстрела пушки на бастионе Петропавловской крепости.

Лучшим преподавателям и директорам петербургских школ в честь Международного дня учителя самим пришлось изучать азы новой профессии. В честь праздника им доверили совершить полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, предварительно устроив небольшой мастер-класс.



Почетный выстрел вместе с председателем комитета по образованию Жанной Воробьёвой совершил директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич. Отметим, что это учебное заведение Петербурга в третий раз становится первым в рейтинге лучших школ России.



В рейтинг топ-500 в этом году вошло еще больше петербургских школ. Всего в списке 11 новых учебных заведений с берегов Невы. После оглушительного во всех смыслах слова поздравления участники признались, что теперь учителям точно ничего не страшно.