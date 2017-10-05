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    Петербургские учителя отметили профессиональный праздник оглушительно громко. Санкт-Петербург, образование, торжества и праздники, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские учителя отметили профессиональный праздник оглушительно громко

    Петербургские учителя отметили профессиональный праздник оглушительно громко

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    Петербургские учителя отметили профессиональный праздник оглушительно громко

    Петербургские учителя отметили профессиональный праздник оглушительно громко

    Петербургские учителя отметили профессиональный праздник оглушительно громко

      День учителя в Петербурге начался с выстрела пушки на бастионе Петропавловской крепости.

      Лучшим преподавателям и директорам петербургских школ в честь Международного дня учителя самим пришлось изучать азы новой профессии. В честь праздника им доверили совершить полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, предварительно устроив небольшой мастер-класс.

      Почетный выстрел вместе с председателем комитета по образованию Жанной Воробьёвой совершил директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич. Отметим, что это учебное заведение Петербурга в третий раз становится первым в рейтинге лучших школ России.

      В рейтинг топ-500 в этом году вошло еще больше петербургских школ. Всего в списке 11 новых учебных заведений с берегов Невы. После оглушительного во всех смыслах слова поздравления участники признались, что теперь учителям точно ничего не страшно.

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