Суд запретил парламенту Каталонии объявлять о независимости

Конституционный суд Испании отменил запланированное на 9 октября заседание парламента Каталонии, на котором автономия собиралась объявить о своей независимости.
Жалобу в Конституционный суд подала Социалистическая партия Каталонии. Социалисты заявляют, что, если заседание парламента состоится, это будет означать грубое нарушение основного закона королевства, а также «уничтожит права депутатов», которые выступают против независимости Каталонии.
После того как КС принял иск к рассмотрению, решение о проведении заседания парламента автоматически приостановилось, передает ТАСС.
А между тем на этом заседании парламента каталонские власти планировали объявить о независимости автономии по результатам референдума, который прошел в Каталонии 1 октября и был назван испанскими властями незаконным. При этом около 90% принявших у нем участие каталонцев проголосовали за выход из состава Испании.
Мадрид отказывается признавать результаты голосования, хотя в Барселоне заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу. В свою очередь король Испании Фелипе VI обратился к подданным с заявлением, что власти Каталонии показали «неприемлемое неподчинение», попытались сломить единство Испании и национальный суверенитет и пошли против государства.
После того как КС принял иск к рассмотрению, решение о проведении заседания парламента автоматически приостановилось, передает ТАСС.
А между тем на этом заседании парламента каталонские власти планировали объявить о независимости автономии по результатам референдума, который прошел в Каталонии 1 октября и был назван испанскими властями незаконным. При этом около 90% принявших у нем участие каталонцев проголосовали за выход из состава Испании.
Мадрид отказывается признавать результаты голосования, хотя в Барселоне заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу. В свою очередь король Испании Фелипе VI обратился к подданным с заявлением, что власти Каталонии показали «неприемлемое неподчинение», попытались сломить единство Испании и национальный суверенитет и пошли против государства.
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