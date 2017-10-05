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    Суд запретил парламенту Каталонии объявлять о независимости

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    • Фото: Reuters © 2017, Susana Vera
    Суд запретил парламенту Каталонии объявлять о независимости

    Суд запретил парламенту Каталонии объявлять о независимости

    Суд запретил парламенту Каталонии объявлять о независимости
  • Фото: Reuters © 2017, Susana Vera

    • Конституционный суд Испании отменил запланированное на 9 октября заседание парламента Каталонии, на котором автономия собиралась объявить о своей независимости.

    Жалобу в Конституционный суд подала Социалистическая партия Каталонии. Социалисты заявляют, что, если заседание парламента состоится, это будет означать грубое нарушение основного закона королевства, а также «уничтожит права депутатов», которые выступают против независимости Каталонии.

    После того как КС принял иск к рассмотрению, решение о проведении заседания парламента автоматически приостановилось, передает ТАСС.

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    А между тем на этом заседании парламента каталонские власти планировали объявить о независимости автономии по результатам референдума, который прошел в Каталонии 1 октября и был назван испанскими властями незаконным. При этом около 90% принявших у нем участие каталонцев проголосовали за выход из состава Испании.

    Мадрид отказывается признавать результаты голосования, хотя в Барселоне заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу. В свою очередь король Испании Фелипе VI обратился к подданным с заявлением, что власти Каталонии показали «неприемлемое неподчинение», попытались сломить единство Испании и национальный суверенитет и пошли против государства.





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