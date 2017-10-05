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    Памятник Менделееву украсил микрорайон высоток в Ленобласти. Ленинградская область, дороги, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПамятник Менделееву украсил микрорайон высоток в Ленобласти

    Памятник Менделееву украсил микрорайон высоток в Ленобласти

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    Памятник Менделееву украсил микрорайон высоток в Ленобласти

    Памятник Менделееву украсил микрорайон высоток в Ленобласти

      В поселке Мурино появился футуристический памятник Дмитрию Менделееву.

      У жителей микрорайона «Мурино» в Ленобласти сегодня двойной культурно-автомобильный праздник. Сначала там был официально открыт новый проезд под кольцевой автодорогой, который позволяет с меньшими трудностями добраться до проспекта Культуры.

      Затем вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин и глава Всеволожского района открыли памятник выдающемуся русскому химику, физику и воздухоплавателю Дмитрию Менделееву. Это первый в густонаселенном районе объект культурного значения.

      По словам вице-губернатора, памятник обязательно украсит пейзаж новостроек. Авторами монумента стали два молодых петербургских скульптора — Владислав Муханов и Иван Зубарев.

      Памятник «Сон Менделеева» напоминает о знаменитом сне ученого, в котором он увидел периодическую таблицу элементов. Скульптура изображает химические элементы, над которыми парит фигура Дмитрия Менделеева.

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