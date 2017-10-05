Военные моряки проверяют силу и мощь «Ильи Муромца»

От причала «Адмиралтейских верфей» в Петербурге стартовали государственные испытания военного ледокола, который войдет в состав арктической группы ВМФ.

Сегодня на водные полигоны Балтийского моря вышел «Илья Муромец». Первый в истории современной России военный ледокол проходит госиспытания. Это последний этап тестов перед тем, как корабль присоединится к арктической группировке ВМФ.



Новейший корабль ледоколом называют только для простоты. В действительности, это многоцелевое судно. В ходе испытаний все основные системы «Муромца» — навигационные, ходовые — можно сказать, находятся в боевой готовности.



Казалось бы, это испытания ледокола, но лед он сейчас не ломает. То, что происходит, — это проверка десятка других его суперспособностей.



Александр Федотенков, вице-адмирал, заместитель Главнокомандующего ВМФ России: «ВМФ не получал суда ледового класса более 40 лет. Россия полноправно возвратилась в Арктику. Уже ни один год отряды боевых кораблей решают задачи в арктических морях. Получив ледокол подобного класса, группировка ВМФ получает самодостаточность».



Сегодня тестировали кран. Одна из задач «Ильи Муромца» — доставлять военные грузы на северные базы ВМФ. Например, на арктический трилистник на земле Франца Иосифа. Еще он способен вести научные изыскания, есть соответствующие лаборатории, если надо будет и спасать терпящие бедствия корабли. Подготовив лебедку, проверяют, сколько вытянет ледокол. Корабль показал усилие в 97 тонн. Это под стать богатырскому имени.



Чуть позже судно отправится к порту приписки в Мурманск. На севере его и ждет лед толщиной больше метра. Свои возможности он еще должен показать в родной для себя стихии, пройдя настоящую проверку на прочность.



О сверхспособностях «Ильи Муромца» расскажет корреспондент НТВ Николай Булкин.