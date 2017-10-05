В Нижнем Новгороде загорелся стадион, строящийся к ЧМ-2018: видео

В четверг вечером в Нижнем Новгороде загорелся стадион, строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года.
На стадионе, который строится в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу, произошел пожар. По сообщениям очевидцев, огня снаружи видно не было, но из здания валил густой черный дым.
Официальной информации о площади возгорания и его причинах пока нет. В областном управлении МЧС заявили, что пока не готовы дать комментарий, сообщает сайт «Комсомольской правды».
В компании, которая выступает в роли подрядчика, заявили, что пожар начался в комментаторской кабине. Задымление произошло из-за того, что горел полистирол на полу. В настоящее время возгорание ликвидировано, передает ТАСС.
Официальной информации о площади возгорания и его причинах пока нет. В областном управлении МЧС заявили, что пока не готовы дать комментарий, сообщает сайт «Комсомольской правды».
В компании, которая выступает в роли подрядчика, заявили, что пожар начался в комментаторской кабине. Задымление произошло из-за того, что горел полистирол на полу. В настоящее время возгорание ликвидировано, передает ТАСС.
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