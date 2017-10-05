Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    В Нижнем Новгороде загорелся стадион, строящийся к ЧМ-2018: видео. Нижний Новгород, пожары, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нижнем Новгороде загорелся стадион, строящийся к ЧМ-2018: видео

    В Нижнем Новгороде загорелся стадион, строящийся к ЧМ-2018: видео

    1 комментарий
    В Нижнем Новгороде загорелся стадион, строящийся к <nobr>ЧМ-2018</nobr>: видео

    В Нижнем Новгороде загорелся стадион, строящийся к ЧМ-2018: видео

    В Нижнем Новгороде загорелся стадион, строящийся к <nobr>ЧМ-2018</nobr>: видео

      В четверг вечером в Нижнем Новгороде загорелся стадион, строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года.

      На стадионе, который строится в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу, произошел пожар. По сообщениям очевидцев, огня снаружи видно не было, но из здания валил густой черный дым.

      Официальной информации о площади возгорания и его причинах пока нет. В областном управлении МЧС заявили, что пока не готовы дать комментарий, сообщает сайт «Комсомольской правды».

      В компании, которая выступает в роли подрядчика, заявили, что пожар начался в комментаторской кабине. Задымление произошло из-за того, что горел полистирол на полу. В настоящее время возгорание ликвидировано, передает ТАСС.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru