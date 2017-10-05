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    Секс-символом Instagram стала 49-летняя бабушка

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    • Фото: realfashionist / instagram.com
    <nobr>Секс-символом</nobr> Instagram стала <nobr>49-летняя</nobr> бабушка

    Секс-символом Instagram стала 49-летняя бабушка

    <nobr>Секс-символом</nobr> Instagram стала <nobr>49-летняя</nobr> бабушка
  • Фото: realfashionist / instagram.com

    • Итальянка славянского происхождения Жаклин Берридо Пизано стала «самой сексуальной женщиной» Instagram по версии пользователей.

    В свои 49 лет Пизано выглядит немногим старше, чем две ее внучки. Женщина ведет модный блог и на личном примере показывает, что не стоит обращать внимание на возраст. В доказательство Жаклин демонстрирует отличную фигуру, внешность, чувство стиля и хороший вкус. Она обожает модную одежду и на большинстве снимков
    запечатлена в нарядах от известных брендов.



    Аккаунт в Instagram блогерша завела всего год назад, однако за это время на нее уже подписались более 300 тысяч пользователей. При этом подписчики Пизано отмечают, что Жаклин — самая сексуальная среди своих сверстниц.



    Как пишут Дни.Ru, секретом красоты и молодости Пизано считает правильное питание и регулярные занятия спортом.

    On the way to the beach 🌴 @nemesis_sandals #grandmotherthatlovesfashion #lovegetsloveinreturn #onlylove #myangel #rememberstefan👼🏼 #nofasterthanlife

    Публикация от 🇮🇹 Zaklina Berrido Pisano (@realfashionist)



    Добавим, что ранее британское издание The Sun назвало Пизано самой красивой бабушкой в мире. После этого — с марта по октябрь 2017 года — количество подписчиков итальянки выросло в три раза.

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