Секс-символом Instagram стала 49-летняя бабушка

Итальянка славянского происхождения Жаклин Берридо Пизано стала «самой сексуальной женщиной» Instagram по версии пользователей.
В свои 49 лет Пизано выглядит немногим старше, чем две ее внучки. Женщина ведет модный блог и на личном примере показывает, что не стоит обращать внимание на возраст. В доказательство Жаклин демонстрирует отличную фигуру, внешность, чувство стиля и хороший вкус. Она обожает модную одежду и на большинстве снимков
запечатлена в нарядах от известных брендов.
Аккаунт в Instagram блогерша завела всего год назад, однако за это время на нее уже подписались более 300 тысяч пользователей. При этом подписчики Пизано отмечают, что Жаклин — самая сексуальная среди своих сверстниц.
Как пишут Дни.Ru, секретом красоты и молодости Пизано считает правильное питание и регулярные занятия спортом.
Добавим, что ранее британское издание The Sun назвало Пизано самой красивой бабушкой в мире. После этого — с марта по октябрь 2017 года — количество подписчиков итальянки выросло в три раза.
запечатлена в нарядах от известных брендов.
Аккаунт в Instagram блогерша завела всего год назад, однако за это время на нее уже подписались более 300 тысяч пользователей. При этом подписчики Пизано отмечают, что Жаклин — самая сексуальная среди своих сверстниц.
Как пишут Дни.Ru, секретом красоты и молодости Пизано считает правильное питание и регулярные занятия спортом.
Добавим, что ранее британское издание The Sun назвало Пизано самой красивой бабушкой в мире. После этого — с марта по октябрь 2017 года — количество подписчиков итальянки выросло в три раза.
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