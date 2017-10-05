Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В Киеве за разгром памятника «Небесной сотне» задержали жителя Севастополя

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    • Фото: Марат Сайфулін / facebook.com
    В Киеве за разгром памятника «Небесной сотне» задержали жителя Севастополя

    В Киеве за разгром памятника «Небесной сотне» задержали жителя Севастополя

    В Киеве за разгром памятника «Небесной сотне» задержали жителя Севастополя
  • Фото: Марат Сайфулін / facebook.com

    • Украинские полицейские задержали жителя Севастополя по подозрению в уничтожении памятника погибшим на Майдане.

    43-летний мужчина подозревается в том, что он разгромил несколько мемориальных плит, установленных в память о «Героях Небесной Сотни» на улице Институтской в Киеве.

    Сейчас задержанный, который приехал из Севастополя в украинскую столицу, находится в отделе. Как сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, мужчине может грозить трехлетнее заключение за вандализм.

    На Украине «Небесной сотней» называют сторонников Майдана, погибших, в основном, из-за действий снайперов во время акций протеста.

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