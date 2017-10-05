В Киеве за разгром памятника «Небесной сотне» задержали жителя Севастополя

Украинские полицейские задержали жителя Севастополя по подозрению в уничтожении памятника погибшим на Майдане.
43-летний мужчина подозревается в том, что он разгромил несколько мемориальных плит, установленных в память о «Героях Небесной Сотни» на улице Институтской в Киеве.
Сейчас задержанный, который приехал из Севастополя в украинскую столицу, находится в отделе. Как сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, мужчине может грозить трехлетнее заключение за вандализм.
На Украине «Небесной сотней» называют сторонников Майдана, погибших, в основном, из-за действий снайперов во время акций протеста.
Сейчас задержанный, который приехал из Севастополя в украинскую столицу, находится в отделе. Как сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, мужчине может грозить трехлетнее заключение за вандализм.
На Украине «Небесной сотней» называют сторонников Майдана, погибших, в основном, из-за действий снайперов во время акций протеста.
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