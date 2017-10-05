Концерты, состязания и 199 невест: Грозный с размахом отмечает День города

Столица Чеченской Республики сегодня празднует День города. Улицы и площади Грозного превратились в площадки для концертов, спортивных состязаний и даже свадеб.
199 невест собрались сегодня в цветочном парке города. Цифра не случайная — именно столько сегодня исполняется столице Чеченской Республики. Парк цветов, не успев открыться, уже стал любимым местом жителей Грозного и гостей чеченской столицы. Его размеры — почти как шесть футбольных полей. Высажено сотни тысяч растений. Клены, березы, ивы, есть и гости из тропиков — пальмы. Растение капризное и очень не любит российские холода, поэтому на зиму ее оденут теплее.
5 октября свой 41-й день рождения отмечает и Рамзан Кадыров. Впрочем, глава региона просит журналистов не акцентировать на этом внимание и называет это простым совпадением.
В этот день, уже по доброй традиции, в республике открываются новые больницы, школы, парки, гостиницы и жилые комплексы. В центре самого Грозного развернулась стройка века — 102-этажный небоскреб «Ахмат Тауэр». Это будет самое высокое по этажности здание не только в России, но и в Европе.
Виктор Мельков, представитель строительной компании: «Конечно, страшно, конечно, были опасения, было очень много скептиков, но я думаю, мы справимся, мы и сейчас справляемся, у нас очень хорошие показатели».
По соседству с башней, по примеру аналога в Дубае, появится торговый центр «Грозный молл» а также Парк будущего. Здания будет соединять длинный мост, а вдоль всего комплекса будет протекать река Сунжа.
Йонас приехал в Грозный из небольшого городка Германии. Признается, что не ожидал увидеть небоскребы в глубинке России. Студента технического университета пригласили по программе обмена опытом — обучать местную молодежь немецкому языку.
Йонас Лихтерфельд: «В Германии есть много предрассудков обо всем, что касается этого региона, но то, что я увидел и пережил — могу сказать, здесь очень спокойно, комфортно, я бы остался здесь жить!»
В течение дня в городе пройдут десятки праздничных концертов и спортивных мероприятий. А на центральной площади вырос настоящий этногородок, его построили в традиционном горском стиле. Гостям предлагают изучить уклад жизни чеченцев XIX века и отведать блюда вайнахской кухни, передает корреспондент НТВ Омар Магомедов.
5 октября свой 41-й день рождения отмечает и Рамзан Кадыров. Впрочем, глава региона просит журналистов не акцентировать на этом внимание и называет это простым совпадением.
В этот день, уже по доброй традиции, в республике открываются новые больницы, школы, парки, гостиницы и жилые комплексы. В центре самого Грозного развернулась стройка века — 102-этажный небоскреб «Ахмат Тауэр». Это будет самое высокое по этажности здание не только в России, но и в Европе.
Виктор Мельков, представитель строительной компании: «Конечно, страшно, конечно, были опасения, было очень много скептиков, но я думаю, мы справимся, мы и сейчас справляемся, у нас очень хорошие показатели».
По соседству с башней, по примеру аналога в Дубае, появится торговый центр «Грозный молл» а также Парк будущего. Здания будет соединять длинный мост, а вдоль всего комплекса будет протекать река Сунжа.
Йонас приехал в Грозный из небольшого городка Германии. Признается, что не ожидал увидеть небоскребы в глубинке России. Студента технического университета пригласили по программе обмена опытом — обучать местную молодежь немецкому языку.
Йонас Лихтерфельд: «В Германии есть много предрассудков обо всем, что касается этого региона, но то, что я увидел и пережил — могу сказать, здесь очень спокойно, комфортно, я бы остался здесь жить!»
В течение дня в городе пройдут десятки праздничных концертов и спортивных мероприятий. А на центральной площади вырос настоящий этногородок, его построили в традиционном горском стиле. Гостям предлагают изучить уклад жизни чеченцев XIX века и отведать блюда вайнахской кухни, передает корреспондент НТВ Омар Магомедов.
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