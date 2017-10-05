Британский комик вручил Терезе Мэй анкету для увольнения

Пресса Соединенного Королевства сегодня обсуждает курьезный эпизод, который произошел во время выступления британского премьера Терезы Мэй на съезде Консервативной партии в Манчестере.

Не успела Мэй обратиться к однопартийцам, как к трибуне подошел молодой мужчина и попытался вручить ей анкету формы P45. В Великобритании такие заполняют при увольнении.



Полиция задержала возмутителя спокойствия. Им оказался известный в стране комик Ли Нельсон (настоящее имя Саймон Бродкин). Его пришлось сразу освободить, потому что у него была аккредитация, позволявшая присутствовать на съезде.