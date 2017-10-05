Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
    Британский комик вручил Терезе Мэй анкету для увольнения. Великобритания, курьезы, Тереза Мэй. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБританский комик вручил Терезе Мэй анкету для увольнения

    Британский комик вручил Терезе Мэй анкету для увольнения

    комментировать
    Британский комик вручил Терезе Мэй анкету для увольнения

    Британский комик вручил Терезе Мэй анкету для увольнения

    Британский комик вручил Терезе Мэй анкету для увольнения

      Пресса Соединенного Королевства сегодня обсуждает курьезный эпизод, который произошел во время выступления британского премьера Терезы Мэй на съезде Консервативной партии в Манчестере.

      Не успела Мэй обратиться к однопартийцам, как к трибуне подошел молодой мужчина и попытался вручить ей анкету формы P45. В Великобритании такие заполняют при увольнении.

      Полиция задержала возмутителя спокойствия. Им оказался известный в стране комик Ли Нельсон (настоящее имя Саймон Бродкин). Его пришлось сразу освободить, потому что у него была аккредитация, позволявшая присутствовать на съезде.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru