Чемпионка мира по бодибилдингу провела зарядку для участников шоу «Ты супер! Танцы»

К юным артистам проекта «Ты супер! Танцы» сегодня приехала заслуженный мастер спорта по бодибилдингу Юлия Ушакова. Она объяснила ребятам, как сохранить форму между выступлениями.
Участники проекта шоу «Ты супер! Танцы» хоть и маленькие, но все же звезды. И если уж тренироваться, то только с чемпионами.
Юлия Ушакова, заслуженный мастер спорта по бодибилдингу: «Вы молодцы, вы все активные, все умеете танцевать, бегать прыгать, а я к вам приехала сегодня, чтобы провести зарядку».
Юлия Ушакова — двукратная чемпионка мира по бодифитнесу. С таким тренером не пофилонишь.
Юлия Ушакова: «Видно, что ребята большие труженики, по ним это очень заметно. Видно, что они действительно получают нагрузку. Устали, сопят, пыхтят, но выкладываются по максимуму».
Юлия Ушакова показала юным артистам упражнения, которые помогут им хорошо танцевать. Все чемпионы перед тренировкой делают специальную разминку. Есть среди юных исполнителей и гимнасты, и фигуристы, и легкоатлеты, но даже самым подготовленным спортсменам тренировка Юли далась нелегко. Подробности — в репортаже корреспондента Анастасии Пак.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 7 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Юлия Ушакова, заслуженный мастер спорта по бодибилдингу: «Вы молодцы, вы все активные, все умеете танцевать, бегать прыгать, а я к вам приехала сегодня, чтобы провести зарядку».
Юлия Ушакова — двукратная чемпионка мира по бодифитнесу. С таким тренером не пофилонишь.
Юлия Ушакова: «Видно, что ребята большие труженики, по ним это очень заметно. Видно, что они действительно получают нагрузку. Устали, сопят, пыхтят, но выкладываются по максимуму».
Юлия Ушакова показала юным артистам упражнения, которые помогут им хорошо танцевать. Все чемпионы перед тренировкой делают специальную разминку. Есть среди юных исполнителей и гимнасты, и фигуристы, и легкоатлеты, но даже самым подготовленным спортсменам тренировка Юли далась нелегко. Подробности — в репортаже корреспондента Анастасии Пак.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 7 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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