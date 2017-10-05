«Мастерская талантов» в Туле приготовила программы обучения одаренных детей

В Туле сегодня открылась «Мастерская талантов». Первыми слушателями нового центра для одаренных детей стали музыканты. Самых способных, прошедших серьезный конкурсный отбор, будут обучать лучшие преподаватели. Уже разработаны программы и расписание.
Учиться предстоит год, занятия будут бесплатные. После окончания ребята получат сертификаты, а их учителя — удостоверения о повышении квалификации.
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «В перспективе у нас открытие еще одного центра в 2018 году. Это будет центр для одаренных детей гуманитарного профиля. Дети — это наше будущее. И мы все будем делать для них».
Одной из учениц этого центра стала финалистка проекта «Ты супер!» Надежда Шебанова.
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «В перспективе у нас открытие еще одного центра в 2018 году. Это будет центр для одаренных детей гуманитарного профиля. Дети — это наше будущее. И мы все будем делать для них».
Одной из учениц этого центра стала финалистка проекта «Ты супер!» Надежда Шебанова.
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