Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    «Мастерская талантов» в Туле приготовила программы обучения одаренных детей. губернаторы, дети и подростки, музыка и музыканты, Тула. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Мастерская талантов» в Туле приготовила программы обучения одаренных детей

    «Мастерская талантов» в Туле приготовила программы обучения одаренных детей

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    «Мастерская талантов» в Туле приготовила программы обучения одаренных детей

    «Мастерская талантов» в Туле приготовила программы обучения одаренных детей

      В Туле сегодня открылась «Мастерская талантов». Первыми слушателями нового центра для одаренных детей стали музыканты. Самых способных, прошедших серьезный конкурсный отбор, будут обучать лучшие преподаватели. Уже разработаны программы и расписание.

      Учиться предстоит год, занятия будут бесплатные. После окончания ребята получат сертификаты, а их учителя — удостоверения о повышении квалификации.

      Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «В перспективе у нас открытие еще одного центра в 2018 году. Это будет центр для одаренных детей гуманитарного профиля. Дети — это наше будущее. И мы все будем делать для них».

      Одной из учениц этого центра стала финалистка проекта «Ты супер!» Надежда Шебанова.

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