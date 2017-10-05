Напавший на журналиста НТВ попал в больницу с алкогольной интоксикацией

Боксерский поединок между дебоширом Александром Орловым, который в августе в прямом эфире ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева, и пермским журналистом Романом Четиным перенесен на 27 октября. Изначально бой был назначен на 7 октября.
Изначально бой был назначен на 7 октября. Участники боя уже прошли взвешивание и дали пресс-конференцию, на которой рассказали, как готовятся к поединку. Однако, как оказалось, после получения части гонорара, Александр Орлов, известный также как Колобок Ярославкин, «нарушил антиалкогольную кодировку» и попал под капельницу в частном медицинском центре «Алкоспас».
Как рассказал сайту 59.Ru промоутер боя Артур Якобсон, из-за этого поединок пришлось перенести. По прогнозам врачей, орлов встанет на ноги не раньше чем через неделю.
Артур Якобсон, промоутер поединка: «Конечно, мы не ожидали такого поворота событий. Но по каким бы причинам не произошел срыв поединка, в первую очередь мы должны подумать о здоровье его участников. Мы посоветовались с лечащим врачом Александра. Он отметил, что в рабочий режим боец вернется уже через неделю. Поэтому мы выбрали датой боя вечер пятницы 27 октября. Он также пройдет в Москва-Сити. Все билеты, проданные ранее, будут действительны, также мы готовы вернуть средства тем, кому не подойдет данная дата».
Напомним, 2 августа в парке Горького во время прямого включения, посвященного Дню ВДВ, Александр Орлов напал на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Пьяный мужчина ударил корреспондента в лицо и попытался скрыться. Он был оперативно задержан и доставлен в отделение полиции.
Позже журналист из Перми Роман Четин возмутился, что «в прямом эфире одного из федеральных каналов жесткий, брутальный, крупный мужчина позволил себе ударить журналиста», и вызвал Орлова на поединок. Хулиган принял вызов, назвав Четина «плейбоем».
Часть полученных от боя средств будет передана на благотворительные цели. Орлов и Четин заранее договорились о том, что независимо от исхода боя 7 октября проведут матч-реванш.
Как рассказал сайту 59.Ru промоутер боя Артур Якобсон, из-за этого поединок пришлось перенести. По прогнозам врачей, орлов встанет на ноги не раньше чем через неделю.
Артур Якобсон, промоутер поединка: «Конечно, мы не ожидали такого поворота событий. Но по каким бы причинам не произошел срыв поединка, в первую очередь мы должны подумать о здоровье его участников. Мы посоветовались с лечащим врачом Александра. Он отметил, что в рабочий режим боец вернется уже через неделю. Поэтому мы выбрали датой боя вечер пятницы 27 октября. Он также пройдет в Москва-Сити. Все билеты, проданные ранее, будут действительны, также мы готовы вернуть средства тем, кому не подойдет данная дата».
Напомним, 2 августа в парке Горького во время прямого включения, посвященного Дню ВДВ, Александр Орлов напал на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Пьяный мужчина ударил корреспондента в лицо и попытался скрыться. Он был оперативно задержан и доставлен в отделение полиции.
Позже журналист из Перми Роман Четин возмутился, что «в прямом эфире одного из федеральных каналов жесткий, брутальный, крупный мужчина позволил себе ударить журналиста», и вызвал Орлова на поединок. Хулиган принял вызов, назвав Четина «плейбоем».
Часть полученных от боя средств будет передана на благотворительные цели. Орлов и Четин заранее договорились о том, что независимо от исхода боя 7 октября проведут матч-реванш.
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