Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Умерла актриса и писательница из русского княжеского рода Анна Вяземски

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Умерла актриса и писательница из русского княжеского рода Анна Вяземски

    Умерла актриса и писательница из русского княжеского рода Анна Вяземски

    Умерла актриса и писательница из русского княжеского рода Анна Вяземски
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Скончалась французская писательница и актриса из русского княжеского рода Анна Вяземски.

    О смерти писательницы и актрисы Анны Вяземски сообщил ее издательский дом, передает РИА Новости. Вяземски была больна раком. Ей было 70 лет.

    Анна Вяземски принадлежала русскому княжескому роду Вяземских и состояла в родстве с нобелевским лауреатом по литературе Франсуа Мориаком. Она была женой французского режиссера Жана-Люка Годара и снялась в нескольких его фильмах.

    Вяземски известна и как писательница. Несколько ее романов, в том числе «Горстка людей», написанная как дневник вымышленного князя, были переведены на русский язык.

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