Умерла актриса и писательница из русского княжеского рода Анна Вяземски

Скончалась французская писательница и актриса из русского княжеского рода Анна Вяземски.
О смерти писательницы и актрисы Анны Вяземски сообщил ее издательский дом, передает РИА Новости. Вяземски была больна раком. Ей было 70 лет.
Анна Вяземски принадлежала русскому княжескому роду Вяземских и состояла в родстве с нобелевским лауреатом по литературе Франсуа Мориаком. Она была женой французского режиссера Жана-Люка Годара и снялась в нескольких его фильмах.
Вяземски известна и как писательница. Несколько ее романов, в том числе «Горстка людей», написанная как дневник вымышленного князя, были переведены на русский язык.
Анна Вяземски принадлежала русскому княжескому роду Вяземских и состояла в родстве с нобелевским лауреатом по литературе Франсуа Мориаком. Она была женой французского режиссера Жана-Люка Годара и снялась в нескольких его фильмах.
Вяземски известна и как писательница. Несколько ее романов, в том числе «Горстка людей», написанная как дневник вымышленного князя, были переведены на русский язык.
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