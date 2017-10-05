Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Пассажир самолета скончался после вынужденной посадки в Москве

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    Пассажир самолета скончался после вынужденной посадки в Москве

    Пассажир самолета скончался после вынужденной посадки в Москве

    Авиалайнер, летевший из Москвы в Кишинёв, вернулся в столицу из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров.

    71-летнему пассажиру стало плохо вскоре после вылета самолета из Шереметьево. Мужчина потерял сознание во время набора высоты.

    В связи с этим командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. После вынужденной посадки пассажира передали реаниматологам. Однако врачи спасти мужчину не смогли — он скончался, сообщает «Интерфакс».

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