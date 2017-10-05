Пассажир самолета скончался после вынужденной посадки в Москве

Авиалайнер, летевший из Москвы в Кишинёв, вернулся в столицу
из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров.
71-летнему пассажиру стало плохо вскоре после вылета самолета из Шереметьево. Мужчина потерял сознание во время набора высоты.
В связи с этим командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. После вынужденной посадки пассажира передали реаниматологам. Однако врачи спасти мужчину не смогли — он скончался, сообщает «Интерфакс».
В связи с этим командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. После вынужденной посадки пассажира передали реаниматологам. Однако врачи спасти мужчину не смогли — он скончался, сообщает «Интерфакс».
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