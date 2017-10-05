Набиуллина выступила против криптовалют и оценила перспективы технологии блокчейн

Центробанк может создать национальную цифровую валюту на основе модной ныне технологии блокчейн.

Технологию блокчейн ЦБ РФ считает очень перспективной и может создать на ее основе национальную цифровую валюту. О таких планах сообщила сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме в Сочи. Что касается уже существующих криптовалют вроде модных биткоинов и эфиров, то ЦБ не собирается их легализовывать.



Набиуллина сказала, что все это разновидности частных денег, а Центробанк категорически против такого явления. По мнению главы ЦБ, в цифровом будущем всем, возможно, придется переосмыслить необходимость многих привычных вещей, например, денег. Банки уже стали сокращать отделения, переходят на обслуживание в Интернете.



Сегодня на форуме прозвучало такое мнение: цифровые технологии — это очень хорошо, но не надо забывать и про станцию Топь Кругобайкальской железной дороги. Об этом присутствующим напомнила Ольга Дергунова из банка ВТБ.



Ольга Дергунова, заместитель председателя правления банка ВТБ: «Когда ты являешься единственным банком — держателем банкомата на станции Топь Кругобайкальской железной дороги, попытка убрать банкомат с этой станции может привести к народным волнениям, пусть небольшим, но в масштабах этой станции это будут народные волнения 100% населения, находящейся в этой части страны».



По мнению Дергуновой, в разных частях нашей большой страны доступ к финансовым услугам разный, поэтому сейчас отказаться от традиционного банкинга невозможно.