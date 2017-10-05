В центре Москвы расстреляли мужчину

Неизвестный ранил мужчину в Басманном районе столицы.
Инцидент произошел в Банковском переулке в центре Москвы. Неизвестный четыре раза из пистолета выстрелил в мужчину, который направлялся от машины к дому, а потом скрылся.
Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Личность жертвы устанавливается. Сейчас ведется розыск злоумышленников, сообщает «Интерфакс».
Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Личность жертвы устанавливается. Сейчас ведется розыск злоумышленников, сообщает «Интерфакс».
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