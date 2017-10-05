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    В центре Москвы расстреляли мужчину

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    В центре Москвы расстреляли мужчину

    В центре Москвы расстреляли мужчину

    Неизвестный ранил мужчину в Басманном районе столицы.

    Инцидент произошел в Банковском переулке в центре Москвы. Неизвестный четыре раза из пистолета выстрелил в мужчину, который направлялся от машины к дому, а потом скрылся.

    Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Личность жертвы устанавливается. Сейчас ведется розыск злоумышленников, сообщает «Интерфакс».

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