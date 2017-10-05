Рената Литвинова грозит наказать СМИ за слухи о ее свадьбе с Земфирой

Пресса, сообщившая о свадьбе актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой с певицей Земфирой Рамазановой, может ответить за распространение слухов.
Появление новостей о якобы состоявшемся бракосочетании очень расстроило Литвинову. Как заявил ее представитель агентству РИА Новости, актриса намерена хочет в судебном порядке наказать авторов этих материалов за клевету.
Представитель Ренаты Литвиновой: «Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ. У нее растет несовершеннолетняя дочь. Она будет искать способ наказать авторов за клевету».
Слухи о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой появлялись в СМИ неоднократно, начиная с 2009 года. На этот раз пресса сообщила, что тайная свадьба состоялась в Швеции, где однополые браки разрешены с 2009 года. Поступала информация, что с недавних пор женщины носят одинаковые кольца.
Представитель Ренаты Литвиновой: «Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ. У нее растет несовершеннолетняя дочь. Она будет искать способ наказать авторов за клевету».
Слухи о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой появлялись в СМИ неоднократно, начиная с 2009 года. На этот раз пресса сообщила, что тайная свадьба состоялась в Швеции, где однополые браки разрешены с 2009 года. Поступала информация, что с недавних пор женщины носят одинаковые кольца.
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