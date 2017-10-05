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    ДНР передала Нидерландам останки жертв и обломки MH-17

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    ДНР передала Нидерландам останки жертв и обломки MH-17

    ДНР передала Нидерландам останки жертв и обломки <nobr>MH-17</nobr>

    Власти самопровозглашенной ДНР передали Нидерландам дополнительные вещдоки по делу о крушении малайзийского Boeing в июле 2014 года.

    Как сообщил «Интерфаксу» источник в народном совете ДНР, вещдоки были переданы в офисе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Нидерланды получили обломки самолета и костные фрагменты, найденные недавно под Торезом.

    При этом полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин выразил надежду, что международная комиссия беспристрастно подойдет к расследованию авиакатастрофы.

    Денис Пушилин: «Мы надеемся на то, что международное следствие, несмотря на оказываемое политическое давление, проявит беспристрастность и принципиальность в оценке происшедшей катастрофы, установления истинных причин и виновников произошедшей трагедии, жертвами которой стали ни в чем неповинные мирные люди».

    Ранее на месте крушения рейса МН-17 под Торезом были найдены новые останки, принадлежащие, предположительно, погибшим пассажирам и членам экипажа. Там же обнаружены обломки самолета. Для передачи вещественных доказательств в Донецк прибыли двое уполномоченных правительства Нидерландов.

    Напомним, Пассажирский Boeing Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.

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    Международные следователи утверждают, что самолет был сбит ракетой серии 9М38, якобы выпущенной из ЗРК «Бук» из района населенного пункта Первомайское, который контролировали ополченцы. В докладе также утверждалось, что ЗРК «Бук» «был доставлен из России, а потом возвращен обратно».

    В МИД России о заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны исключительно на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей» подтвердили, что Boeing был сбит ракетой, запущенной с территории, которая находилась под контролем украинской армии.

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